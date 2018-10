Comunicaciones se presenta en Concordia, con altas y bajas

Se queda a recuperarse. Safar no formó parte de la delegación que ayer partió de Mercedes rumbo a Concordia.

Comunicaciones de Mercedes saldrá a la ruta por primera vez en la temporada con una difícil parada en Concordia, donde esta noche se medirá ante el local Estudiantes en el marco de la Zona A del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. Jugarán desde las 21.30 en el Gigante Verde con referato de Diego Rougier, Alejandro Zanabone y Nicolás D'Anna.

El Aurinegro no contará con el alero Miguel Gerlero ni el escolta Selem Safar, ambos lesionados; aunque recupera en su rotación al ala pivote Facundo Giorgi.

Comunicaciones viene de conseguir su primera victoria en el certamen, tras vencer el viernes como local a Regatas Corrientes por 78 a 72. En su debut en la temporada fue sorprendido como local, precisamente, por Estudiantes que ganó 68 a 55. Los entrerrianos además vencieron como visitantes a San Martín, por 88 a 84, y vienen de triunfar el domingo en calidad de locales ante Regatas Corrientes, por 72 a 65.

Luego de su victoria sobre el Fantasma capitalino, los dirigidos por Ariel Rearte se tomaron el sábado de descanso y retomaron las prácticas en la jornada del domingo. Ayer por la tarde viajaron rumbo a Concordia, con la presencia de Facundo Giorgi, que regresa a la rotación luego de ausentarse contra Regatas, pero las bajas de Miguel Gerlero (ante el Fantasma sufrió un problema en el codo) y Selem Safar (no pudo terminar el juego del viernes por un esguince en el tobillo). Por lo tanto, ambos jugadores se quedaron en Mercedes para seguir con su recuperación.

Recordemos que el pivote estadounidense Robert Battle se perdió el juego como local ante Estudiantes, pero participó del segundo compromiso frente a Regatas, por lo tanto en lo que va del torneo el elenco mercedeño no pudo completar su rotación.

Para Rearte hubo “un avance”

Luego del partido contra el Fantasma y en la previa de un nuevo duelo ante Estudiantes de Concordia, Ariel Rearte expresó que el triunfo del viernes marcó “un avance”, porque más allá del resultado “se jugó mejor que en el primer partido y eso es positivo. Fue un partido que pudimos resolver pese a que Regatas metió en un momento un par de triples difíciles. Es un gran premio para lo que dejaron los jugadores dentro de la cancha porque el equipo se sobrepuso a todas las dificultades y se merecían el premio”, subrayó.

Respecto al desafío que se viene contra el líder del grupo, anticipó que “con Regatas jugamos más parecido a lo que queremos jugar. En el primer partido la ansiedad nos jugó en contra y no pudimos ejecutar nada de lo que habíamos preparado durante mucho tiempo. Creo que demostramos que podemos jugar colectivamente y eso es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante”, concluyó el entrenador de Comunicaciones.