Continúa la oferta de 12 cuotas sin interés

El plan de 12 cuotas sin interés que rige todos los días y en todos los rubros, continuará funcionando en Corrientes. Se trata de un programa que se presentó el año pasado luego de un convenio firmado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) con la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc) y que incluye a 72 ciudades del país que se encuentran en zona fronteriza.

Respecto al funcionamiento del plan en la provincia, desde la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), Enrique Collantes, manifestó a radio Sudamericana: “Es un convenio que veníamos peleando hace rato porque las ventas están cada vez más bajas y queríamos que el Ahora 12 se use de lunes a domingo para tener más venta. Funcionará hasta el 6 de enero, y por cada tarjeta se fijó un monto disponible para cada comercio con un límite de 350 mil pesos por mes”.

Dicha iniciativa se presentó el año pasado, con el propósito de potenciar las ventas en las provincias que se encuentran ubicadas en zona de frontera y que por ende deben competir con los países vecinos.

Desde el 9 de octubre al 6 de enero, se aplicará este plan sólo en las localidades situadas que hayan eliminado el régimen de retención de Ingresos Brutos a las operaciones realizadas con tarjetas de crédito y débito, es por ello que Came solicitó la adopción de esta medida.