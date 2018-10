Los comerciantes describen septiembre como el mes más difícil y con menos ventas

El aumento generalizado de los precios junto con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, se combinaron en septiembre y repercutieron negativamente en los comercios que registraron un importante descenso del consumo.

De hecho, varios comerciantes coincidieron en describir a septiembre como el mes más difícil del año; y basta caminar un poco por el microcentro para encontrar algunos locales completamente vacíos porque cerraron definitivamente sus puertas.

“La inflación está castigando. La gente consume sólo cuando necesita, eso se nota cuando comparás el balance actual con el de otros años. Nosotros tuvimos un septiembre con ventas muy bajas, incluso inferiores a los meses anteriores. En porcentajes aproximados sería un 15% inferior”, explicó Pedro Ledesma el dueño de una sedería.

En esta misma línea, las estadísticas de mercado de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), revelan que las ventas descendieron consecutivamente en los últimos nueve meses, pero se desplomaron en septiembre dado que la caída fue de un 9,2%, mientras que en agosto fue del 8%, en julio del 5,8% y en junio del 4,2%.

En este sentido señalan que, por cuestiones de estacionalidad, agosto suele ser un mes con menor consumo, pero las ventas solían mejorar en el mes de la primavera. Algo que finalmente no ocurrió.

Los rubros más afectados por la crisis económica, de acuerdo a la Came, fueron las tiendas de textil, jugueterías y electrodomésticos. Para conocer la situación de los negocios capitalinos, se realizó una breve encuesta en varias tiendas de dichos sectores.

Factores

A la hora de encontrar explicaciones, respecto a la caída de las ventas en diciembre, los comerciantes describen diversas variables pero en líneas generales muchos destacaron: la suba de los precios, el temor a gastar de más, el alto nivel de endeudamiento con tarjeta, y la falta de efectivo en circulación.

Por un lado, los negocios que trabajan con productos electrónicos tuvieron sucesivas remarcaciones de los precios (fundamentalmente las que trabajan con aparatos importados), algo que podría haber influido en el descenso de la demanda. En este rubro las ventas en septiembre bajaron un 12,6%.

Al respecto, desde un negocio de celulares, Mariela comentó: “Se nota la difícil situación económica porque el cliente consulta mucho antes de comprar. El ingreso de personas al local ya venía siendo escaso, pero en septiembre fue muy bajo”.

“Trabajamos con muchos productos importados, y los precios subieron, notamos que se miden mucho más que antes para gastar”, indicó Guillermo desde una casa de artefactos electrónicos.

Los salarios bajos también se traslucen en medio de las compras, ya que varios mercantiles explicaron que algunas ventas no se concretan porque las tarjetas se encuentran al límite.

“Efectivo casi no vemos, se usa mucho el crédito pero incluso así a veces la venta no se concreta porque se exceden del límite”, manifestó Hernán desde una librería.

Por otra parte, destacan que en tiempos de inflación el consumo se restringue a los productos de primera necesidad. En este sentido, desde una juguetería, Carla dijo que “después del septiembre que tuvimos tenemos esperanzas en octubre, pero el panorama no es alentador. Tanto los juguetes como los productos de librería se venden muy poco, porque no son básicos como los alimentos”.



Promociones

Para atraer clientes la mayoría de los negocios continúan promocionando productos al 2x1, e incluso se extienden las rebajas de hasta el 40% en artículos seleccionados. Se trata de estrategias que, según indicaron, se intensificarán de cara al Día de la Madre ya que las expectativas están puestas en esta fecha festiva que se conmemora el domingo 21 de octubre.