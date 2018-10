Para prevenir brote de sarampión ya está disponible la dosis adicional

Con un festival de música infantil, recreación y stands preventivos se presentó ayer en plaza Cabral la “Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión y la Rubéola”. Una iniciativa sanitaria que se realiza con el objetivo de inmunizar a todos los niños de entre 13 meses y 4 años con una dosis adicional de triple viral; la cual es gratuita, obligatoria y no requiere de orden médica.

“En esta oportunidad es muy importante que las familias lleven a vacunar a los niños que tengan entre 13 meses y cuatro años, debido a que se produjeron brotes de sarampión en países vecinos como Brasil. Por esto, es más que valioso que generemos un escudo, y las vacunas son ese blindaje que asegura que no se contagiarán nuestros pequeños”, explicó a El Litoral la directora de Inmunizaciones, Angelina Bobadilla.

Evitar un brote es el objetivo clave de esta nueva edición de la campaña, sobre todo porque se encuentra en riesgo la región de las Américas en general, que había sido declarada libre de sarampión. De hecho, en lo que va del 2018 en el país se confirmaron 10 casos de esta enfermedad.

Al respecto, la referente de Inmunizaciones de Salud Pública advirtió que “si no se vacunan y entran en contacto con alguna persona que tenga el virus de sarampión -por ejemplo porque llegue de un país donde hay casos- la enfermedad en los niños se puede desarrollar de manera grave y complicar la salud en general hasta la muerte”.

Mapa de vacunatorios

La dosis extra de la triple viral, además de proteger contra el sarampión, resguarda de la rubéola y la parotiditis o paperas. Dicha vacuna se encuentra disponible en todos los centros de salud de la provincia.

Además, para quienes transitan regularmente por el centro capitalino, desde hoy funcionará en plaza Vera un vacunatorio móvil todos los días de lunes a viernes, de 9 a 12.

En este sentido, cabe destacar que la campaña se extenderá hasta el 30 de noviembre, y en ese lapso de tiempo vacunarán en las escuelas como así también alistan un cronograma de inmunización en el marco de los operativos de “Salud va a tu barrio”.

Al respecto, el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, detalló: “Nuestra población objetivo son alrededor de 73 mil chicos que tenemos contabilizados. Para llegar a ellos estaremos en escuelas, puestos fijos en plaza Vera, como así también en espacios verdes barriales, vamos a seguir con las brigadas de Salud y trabajaremos en todos los vacunatorios”.

Lanzamiento

La presentación de la campaña se realizó de manera simultánea en espacios verdes a lo largo y ancho del país. En Corrientes, se desarrolló en plaza Cabral con un evento recreativo que contó con la participación de diferentes instituciones del nivel inicial, que tomaron parte de diversas actividades recreativas que arrancaron a las 10.

El acto comenzó pasadas las 10.30, con las palabras del ministro de Salud, Ricardo Cardozo, quien agradeció el acompañamiento y solicitó el compromiso de la comunidad.

“Los adultos debemos cumplir con nuestro rol, qué es que cada niño tenga su calendario completo. De esta manera no vamos a tener brotes de esta enfermedad. Quiero aclarar que el sarampión es una enfermedad que puede ocasionar graves daños, es por eso que es importante estar vacunados”.

Dicho esto repudió las campañas antivacunas, asegurando que “son el medio que garantiza la prevención de muchas enfermedades”.

Además, aseguró que a nivel nacional el Ministerio de Salud provincial fue elogiado en materia de vacunación ya que es la cuarta provincia con mayor cobertura de inmunización antigripal.

Luego, el subsecretario de Educación, Julio Navías, indicó: “Estaremos hablando con los tutores para que sepan que esta campaña contra el Sarampión y la Rubéola se hará presente en las escuelas”.

Para cerrar, el evento concluyó con la vacunación de algunos niños presentes, quienes recibieron globos y premios de regalo.