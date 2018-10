Sobreseyeron a un hombre acusado de lesiones graves calificadas por el vínculo

El Tribunal Oral Penal de Mercedes homologó el acuerdo conciliatorio entre esposos y declaró extinguida la acción penal, sobreseyendo al hombre del delito de lesiones graves calificadas por el vínculo. La causa no fue requerida con el agravante de violencia de género, la mujer sostuvo que se trató de un hecho aislado, y que él la ayudaba a estudiar y con los hijos. La Defensora Oficial solicitó la extinción de la acción penal basando prácticamente el pedido en la unión y la situación actual del defendido con su esposa (y víctima en esta causa) y la unión familiar (haciendo hincapié en que M.S.L. reparó y repara el daño que habría causado a su mujer, ayudándola a estudiar y a cuidar a sus hijos mientras esta estudia, y demás quehaceres).

El imputado ratificó todo ello y además de señalar su arrepentimiento, indicó que fue un hecho aislado en la vida familiar, que no ingería más bebidas alcohólicas por propia voluntad, que trabajaba como Cabo del Ejército, entre otros. La mujer, a su turno, relató circunstancias de su vida, de su persona, de su estudio, reiteró que lo que sucedió fue un hecho aislado, dijo vivir en armonía con el grupo familiar, hasta que llorando manifestó “desear que se terminé todo esto ya, me acarrea inconvenientes en la vida familiar, y expresó la angustia de la existencia del presente proceso”. El Ministerio Fiscal estaba a favor de la suspensión del juicio a prueba por un 1 año y medio, imponiendo obligaciones o tratamiento para dejar la bebida; y rechazaba el acuerdo conciliatorio propuesto en la audiencia. El TOP explicó que el acuerdo “conciliatorio” propuesto en la audiencia no se trataba de una conciliación pecuniaria integral conforme a las normativas de nuestro Código Civil (art. 1740): “El acuerdo conciliatorio al que arribaron evidentemente en forma privada los interesados y lo manifestaron en la audiencia libremente ha sido propuesto en una forma ‘sui generis’, esto es difícil de medir o instrumentar en el tiempo, ya que de hecho se viene cumpliendo con la cohabitación y convivencia del desarrollo normal de la vida familiar y en la prestación o ayuda que le presta a su esposa mientras esta estudia o se ausenta del hogar, pero ello no impide su aplicación o que dicha circunstancia sea considerada como una reparación integral del perjuicio que le habría ocasionado”.