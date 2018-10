“Tenemos que estar juntos porque este Gobierno es antipatriótico”

Rogelio Benítez, quien lidera “Corazón Peronista”, habló sobre el acto de inauguración de las obras en la casa partidaria. “El que no estuvo, tuvo una posición bien definida; yo estuve presente”, señaló en FM Sudamericana.

Asimismo, habló de las elecciones de 2019: “Tenemos que estar todos juntos porque estamos de acuerdo en que este modelo de gobierno es antipatriótico, antinacional”.

El acto del PJ el pasado 17 de octubre, “muestra que el peronismo está más vivo que nunca, esto significa que hay una gran voluntad de querer hacer, de querer construir.

Más allá de que se publicó en los medios nacionales que fue un acto kirchnerista, yo disiento totalmente con eso porque fue un acto peronista. Un acto donde estuvimos todos, quienes no fuimos kirchneristas, como en mi caso. Yo he sido siempre peronista, siempre mantuve una posición coherente al respecto”, dijo Benítez.