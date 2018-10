Colectivos: avanzó el análisis del costo del servicio y pasaron a un cuarto intermedio

Tras diez días de paro nacional del servicio de transporte público de pasajeros, en la franja horaria de 22 a 6, implementado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en reclamo de pago de paritarias, el Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) se reunió ayer para analizar los costos de la prestación en nuestra ciudad. Sin embargo, el cónclave pasó a cuarto intermedio a fin de que las empresas puedan presentar documentación respaldatoria de algunos gastos que implica la prestación.

Consultado sobre el encuentro, el secretario de Movilidad Urbana de la Comuna, Jorge Sladek, dijo a El Litoral que “en la reunión controlamos cada uno de los ítems de la suba de tarifa del colectivo, tarea que va a demandar un tiempo considerable. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda de la Comuna ha pedido algunas documentaciones que respalden los costos esgrimidos por las empresas, por lo que pasamos a un cuarto intermedio hasta el viernes 26 de octubre a las 10, en el mismo lugar”.

En cuanto a un posible aumento de la tarifa plana del boleto que hoy tiene un costo de $11, como consecuencia del segundo incremento aplicado en el año, y su posible tratamiento durante el cónclave de ayer, el funcionario comunal reconoció que “no hemos avanzado en este sentido, dado que no tenemos un costo acabado, entendido y consensuado de lo que implica el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad. Buscamos entender cómo se determinan los costos a la hora de colocar una tarifa. Nosotros queremos tener un conocimiento acabado de ese análisis, a fin de que no haya una solicitud desmedida por parte de los empresarios a la hora de pedir una determinada tarifa”.

Mientras que Oscar Correa, subsecretario de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Corrientes, en referencia a la reunión del Simu, señaló a El Litoral que “sólo se trató el tema de los costos del servicio de transporte urbano, pero en ningún momento se arrojó alguna cifra en cuanto a una nueva tarifa. Se analizó la cantidad de pasajes gratuitos de los estudiantes, personas mayores, es decir, todas las tarifas diferenciales”, agregó.

Si bien no se trató el tema de una readecuación tarifaria, Correa en relación a la posible incidencia que tiene la UTA en cuanto a un incremento del precio del boleto dijo que “nosotros no influimos para nada en el tema, y si bien somos conscientes de que gran parte del aumento que nosotros hemos logrado a través de las paritarias proviene de la tarifa vigente, entendemos que el precio del boleto debería ser más elevado”.

Condiciones laborales

En cuanto al panorama local de la situación laboral de los trabajadores, dado la falta de liquidación de algunos conceptos en materia de salario, Correa dijo a El Litoral que “una vez que se finalice el tema del costo del servicio en la reunión del Simu, convocaremos a un nuevo encuentro para hacer una presentación, que implique las condiciones de trabajo de los choferes de colectivos”.

“Nosotros respetaremos el orden del día hasta terminar el tema de costos, pero cuando concluya el tema tarifario, haremos las presentaciones correspondientes que ya se encuentran en la Subsecretaría de Trabajo, donde hemos solicitado arreglar, por afuera, las diferencias salariales con las empresas en Corrientes”, insistió.

Reclamo y paro

En cuanto a la medida de fuerza que duró en el país diez días, afectando a miles de usuarios, y que se levantó hace menos de 48 horas, Suarez indicó a El Litoral que “el pago del 5,7% del acuerdo de paritarias adeudado se abonó hoy (por ayer) a los trabajadores, pero la semana que viene tenemos que comenzar a reunirnos por el 10% más que se acordó en el mes de julio y la revisión que solicitamos en estos días, dada la situación económica reinante”.

Desde la UTA, tras el levantamiento del paro, aclararon que dado el compromiso de las empresas por parte de lo adeudado en materia de tarifaria, volverían a prestar el servicio nocturno. No obstante, las reuniones deberían avanzar para concretar cuanto antes el pago de los montos restantes en concepto de paritarias, a fin de evitar futuras medidas de fuerza a nivel país y local.