En el clásico “hay que poner la cara”, sentenció Victoriano

El entrenador de Regatas Corrientes, Lucas Victoriano, dejó en claro la actitud que pretende de su equipo para el juego de mañana frente a San Martín: “el domingo obviamente hay que poner la cara. Es un rival al cual todo Regatas le quiere ganar y espero que podamos conseguirlo”.

Tras la derrota con Comunicaciones de Mercedes, y ya sin chances de pasar a la siguiente fase del Súper 20 sin disputar el repechaje, Victoriano pretende que el clásico sirva de punto de inflexión para comenzar a remontar basquetbolísticamente y también para fortalecerla parte anímica. “Hay un exceso de responsabilidad o ansiedad que tendríamos que trabajar estos días para el clásico, para sentirnos bien y competir, y que el equipo se sienta cómodo jugando, por que por momentos parece que se sienten incómodos”.

Frente a Comunicaciones, Regatas perdió su primer juego como local. El entrenador tucumano rescató la entrega de sus dirigidos, pero sabe que se debe ajustar en otros sectores. “La actitud no hay que reprochar, dejaron lo que tenían, pero hay que jugar más inteligente, no se puede jugar corriendo siempre por detrás. Además, hubo un montón de momentos del partido que nosotros dominábamos y no lo supimos mentalmente manejar”.

Del equipo mercedeño, dijo: “En líneas generales tiene jugadores de experiencia, un plantel muy largo, muy rico, con muchas variantes, y supieron mantenerse calmos en momentos importantes, donde nosotros no estuvimos calmos, entonces sacaron una diferencia más mental que de juego”.

El entrenador “remero” también habló de las ausencias y las faltas en el equipo, lo que no ayuda a la rotación que pretende realizar en cada encuentro. “Intentamos rotar lo que se podía, estábamos sin Paolo Quinteros, sin Marco Giordano, con una ficha menos, que no quisimos tener, y con un extranjero (Hedgeman) que está tratando de buscar su lugar en la Liga, le está costando, y todo eso hace que la rotación sea más corta de lo normal”

Respecto a la situación de Quinteros, ausente en el encuentro frente a Comunicaciones, hay que señalar que evolucionó favorablemente de un lesión en la clavícula. Ayer realizó trabajos de cancha, aunque sin oposición y por lo tanto está en duda para el cotejo de mañana que se jugará en el estadio José Jorge Contte desde las 21.30.