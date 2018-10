Goya: sacerdote insistió con que la educación sexual esté en manos de los padres y no delegarlo a terceros

Se realizó recientemente un encuentro de formación bíblica en la capilla Virgen del Carmen de Goya, a cargo del sacerdote, Walter Obregón, en cuya oportunidad se refirió a la educación sexual integral e instó a que es una atribución de los padres y no debe suplirse por terceros.

Sobre el contenido de la charla brindada a los feligreses, el religioso explicó que “la palabra de Dios siempre habla del proyecto de él, entonces uno cuando entiende el proyecto de Dios, se ubica frente a la vida”.

Por otro lado, Obregón se refirió a temáticas de actualidad, y en base a declaraciones a las que tuvo acceso este matutino, sostuvo que “la educación sexual de los niños, me parece que es atribución de los padres, son los que deben formar a sus hijos en los valores, y la escuela debe acompañar”. A lo que agregó: “Pero eso de decir ‘los padres renuncian, porque la escuela o el Estado se van a hacer cargo’, me parece un contrasentido decir que los padres tienen que renunciar a sus atribuciones de formar la conciencia moral de sus hijos”.

En tanto, dijo: “Creo que esto de la crisis de la identidad, a veces, es provocada hasta por los mismos medios. Donde hay ciertas intencionalidades, más manifiestas o menos manifiestas, tratan de ir creando cierta confusión y naturalizando cosas que, por ahí, no están bien”. También estimó que “tiendo a creer que viene a nivel internacional, que es una propuesta del Movimiento del Lgtb, que más que lo respeten o que cada uno sea respetado en su identidad, es hacer campaña y promoción del movimiento gay. No tengo ningún problema con el movimiento gay, pero cada uno tiene que respetar la opción del otro”, aclaró.