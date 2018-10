Las Colchoneras con título ratificado en el certamen Femenino

Finalmente Robinson podrá bordar su primera estrella de campeón en el fútbol femenino de la Liga Correntina, al ratificarse su victoria 2 a 0 sobre Sportivo en el juego desempate del torneo Preparación de Primera División que fue suspendido el fin de semana pasado.

Luego de recibir el informe de la terna arbitral y evaluar los hechos, el Tribunal de Disciplina de la Liga resolvió dar por terminado el partido que las Colchoneras le ganaban a las Albiverdes por 2 a 0 (goles de Gabriela Gutiérrez y Celeste Cardozo), que se disputó el sábado pasado en cancha de Libertad.

Recordemos que el juego definía a las campeonas del torneo Preparación dado que al cabo de 15 fechas ambos equipos finalizaron con 34 puntos y forzaron un desempate.

Al partido le quedaban cinco minutos para su finalización (se juegan dos tiempos de 25 minutos cada uno), cuando un proyectil arrojado desde la tribuna norte del estadio Decano impactó sobre el árbitro asistente Adrián Sosa, agresión que derivó en la suspensión del juego por parte del árbitro Madelein Olaechea.

Las Colchoneras podrán celebrar finalmente y dejar atrás las postergaciones. Robinson coronó el título con 12 victorias, 1 empate y 2 derrotas, además marcó 34 goles y recibió 3 (diferencia de +31).

El plantel lo conforman Manuela Ojeda, Antonela Sánchez, Gisela Villagra, Alexandra Rodríguez, Celeste Cardozo, Milagros Aguirre, Virginia Suárez, Gabriela Gutiérrez, Florencia Barrientos, Valeria Meza, Silvana Orrego, Marta Vallejos, Maira Aranda, Evelyn López, Patricia Sánchez, Mariela Ramírez, Rut Sañudo, Yael Benítez, Carmen Alvarez, Francina Aranda, Fiorela Masso. El cuerpo técnico estuvo a cargo del entrenador Eduardo Osuna y su ayudante de campo Antonio Flores.

El título ganado por Robinson le permitió clasificarse al Cuadrangular Final que se jugará una vez que concluya el certamen Oficial que ya está en curso.

Segunda del Oficial

Esta tarde se disputará la segunda fecha del Torneo Oficial que se puso en marcha el lunes pasado.

En canchas de Libertad y Lipton se disputarán los siguientes partidos: Zona A: Soberanía vs. Empedrado; Peñarol vs. Lipton; Santa Catalina vs. Popular A; Robinson vs. Dr. Montaña. Zona B: Sportivo vs. Curupay A; Villa Raquel vs. Quilmes; Mandiyú vs. Popular B; Curupay B vs. Libertad.