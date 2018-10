Leyes y Giordano regresaron a Corrientes después de los Juegos

La tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 quedaron en el pasado y los atletas pegaron la vuelta a sus lugares de residencia cargados de entusiasmo y gloria deportiva. Así fueron los casos del correntino Jonatan Leyes y del jugador de Regatas Corrientes, Marco Giordano.

En la zona de la Costanera, Leyes fue recibido por familiares, amigos y compañeros del colegio. El pesista de 17 años se ubicó cuarto en la competencia hasta 56 kilogramos de peso corporal.

“Fue un gran paso en mi carrera deportiva. Llegar a los Juegos fue una gloria después de un año con varios problemas”, manifestó Leyes que nunca paró de sonreír.

En el Pabellón Europa del Parque Olímpico, el único correntino del evento, logró dos récords nacionales (Sub 17 y Sub 20). “Lo estábamos buscando hace tiempo y lo pudimos lograr. No me alcanzó para una medalla, pero me llevo el afecto de mucha gente”.

Antes de comenzar una caravana que desembarcaría en el barrio Río Paraná, Jonatan afirmó: “Mi carrera deportiva recién comienza. Tengo mucho por dar todavía y seguir mejorando”. Tal lo había adelantado a El Litoral en Buenos Aires, ratificó que “ahora competiré en la categoría hasta 61 kg. Tengo el Nacional de Mayores y vamos a ver si vamos al Sudamericano de Guayaquil”.

Por su parte, Marco Giordano llegó a su casa. Al Club de Regatas Corrientes donde desembarcó desde la entidad que lo vio nacer basquetbolísticamente, Temperley de Rosario.

En el parque Mitre, “Markito” que fue integrante del seleccionado argentino de basquet 3x3 que ganó la medalla de Oro, fue recibido por el semillero de la institución, familiares, compañeros de plantel y el titular de Regatas, Eduardo Tassano. “Estamos orgullosos de estos campeones del mundo, estamos orgullosos de este regatense que sin dudas es el mejor jugador del mundo”, sentenció.

Luego agregó: “Giordano fue la figura de la Selección en los Juegos. Llevó al equipo adelante, puso la cara en los momentos críticos, y lo hizo con la desfachatez y categoría propia de un adulto, no de un pibe”.

Después de agradecer por el recibimiento, Giordano fue claro y contundente de cara a su vuelta al plantel Fantasma que mañana recibirá a San Martín por el Súper 20 de la Liga Nacional: “Obvio que voy a jugar. Agradezco a todos y nos vemos el domingo en el clásico”.