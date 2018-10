Preocupa la rentabilidad y la falta de señalización de los nuevos sectores de “cuidamotos”

A partir del lunes, los 12 “cuidamotos” que hace más de 20 años trabajan en el pasaje Agustín González deberán dejar en forma definitiva la zona, y ante la medida municipal, desde el sector manifestaron su malestar por la falta de rentabilidad y seguridad, como así también denuncian que no se procedió a la señalización de los sectores, por lo que se encuentran con muchos inconveniente al momento de disponer de los 10 metros que les corresponden por zona.

En el marco del plan de reorganización que viene llevando a cabo el Municipio, el traslado de los “cuidamotos” del pasaje Agustín González ya ha generado múltiples reclamos del sector y ante la disposición de una medida definitiva en cuanto al traslado de los trabajadores a otros sectores del centro, El Litoral visitó el lugar y en diálogo con ellos pudo saber que la medida les fue comunicada el día jueves, de manera informal, mientras que ellos cuentan con permiso para trabajar allí hasta el mes de diciembre.

“No entendemos qué pretende la Municipalidad, con el traslado nos están llevando a sectores donde nuestros ingresos bajarán considerablemente, además, no podemos trabajar por el tránsito constante que hay”, y agregó que “por ejemplo, con el último traslado que hicieron a las inmediaciones de la plaza Torrent, llevaron el sector de estacionamiento que funcionaba sobre calle Bolívar, donde pasaba una sola línea de colectivo, a Catamarca, que es corredor vial y donde pasan muchos colectivos”.

En lo que respecta a la rentabilidad, se pudo saber que en medio turno diario cada trabajador puede llegar a percibir, como mucho, $400, pero en las zonas donde fueron reubicados no llegan ni a los $200.

“Nos trasladan a unas zonas muy peligrosas y tenemos miedo de que suceda un accidente, es difícil acomodar una moto a las 12 de la mañana en la esquina de La Rioja y San Martín, donde uno tiene que estar rezando para que no nos lleven por delante los vehículos que circulan”, dijo uno de los trabajadores.

“Con la feria de los viernes ya experimentamos lo que va a ser nuestro trabajo en esos lugares, donde ante la falta de señalización cualquiera se estaciona, los propietarios no nos permiten trabajar y tenemos que pelear con los operadores del tránsito medido para ubicarnos”, amplió uno de los “cuidamotos”, que pidió que “por favor no abandonen la zona y verán cómo pronto esto se vuelve estacionamiento de motos y autos con permiso municipal, para la gente de las instituciones cercanas”.

“En Twitter ya le dijeron al Intendente que no cambie el estacionamiento, pero no le importó e igual nos trasladan, no sé qué va a hacer toda la gente laburadora que trabaja y deja su moto acá”.

Se pudo saber que casi 200 motos por turno se estacionan en el pasaje.

Desde el sector informaron las zonas en las que trabajarán a partir del lunes: La Rioja y San Martín; San Juan e Yrigoyen; 9 de Julio y Catamarca; 9 de Julio y San Lorenzo; San Martín y Mendoza y San Martín y Córdoba.