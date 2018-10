San Patricio y Aranduroga buscan el último pasaje a los cuartos de final

Varios atractivos tendrá la decimoctava fecha, última de la fase clasificatoria, del Regional NEA de rugby que se disputará esta tarde en forma completa. Queda por definirse el último pasajero a los cuartos de final, donde los candidatos son San Patricio y Aranduroga, y el tercer lugar de las posiciones que determinará la localía para los cuartos de final, en este segmento la lucha es entre Sixty, Regatas y Aguará.

En tanto, Curne (56 puntos) recibirá a Taragüy (48). Los dos equipos avanzaron directamente a semifinales, por ende, el encuentro de esta tarde sólo servirá para completar la programación. En la primera rueda, el Cuervo le sacó el invicto a Universitarios.

Todos los partidos de primera división darán inicio a las 16.15. En tanto, previamente, entre los mismos equipos se darán los choques en las categorías Intermedia, Menores de 19 y Menores de 17 años.

En la búsqueda de los cuartos de final, San Patricio (35) parte con ventaja dado que depende de su propia producción y sabe que si gana, logrará la clasificación. Claro que no tendrá una tarde sencilla porque deberá viajar hasta Formosa donde lo esperará Aguará (39), que todavía mantiene posibilidades de subir al tercer lugar.

El Rojinegro tuvo a lo largo del certamen un rendimiento irregular, después de un comienzo muy flojo comenzó a levantar y la semana pasada le ganó ajustadamente a Regatas Resistencia por 26 a 25.

En otro de los cotejos, Aranduroga (32) visitará a Regatas Resistencia (41) con la obligación de ganar, pero a la vez necesitará que San Patricio obtenga un resultado adverso y así poder disputar un lugar en la próxima fase del certamen.

En el caso de una igualdad de puntos entre San Patricio y Aranduroga, se recurrirá a la cantidad de tries anotados a lo largo de la temporada para definir el sexto lugar dado que en el duelo entre sí se ganaron mutuamente cuando jugaron como visitantes. El Rojinegro se impuso por 28 a 25 y las Cebras triunfaron por 29 a 15.

En la lucha por el tercer lugar de la clasificación y la localía para la primera ronda eliminatoria, si bien hay tres candidatos, todo hace indicar que Sixty (42) se quedará con esa posición. El equipo chaqueño hoy aparece por detrás de Curne y Taragüy, y tendrá como rival al descendido Centro Cazadores (3), que hasta el momento no ganó en la temporada.

Un paso más atrás está Regatas y después se ubica Aguará. Los dos necesitan vencer en sus respectivos compromisos y que Centro dé el batacazo en la capital misionera.

El club que resulte tercero será sede para los cruces de cuartos de final: 3 vs. 6 y 4 vs. 5. Mientras que las semifinales y final se jugarán en cancha de Curne.