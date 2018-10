Ultima del Provincial

La última fecha, fase clasificatoria, del torneo Provincial de Clubes, categoría mayores, se disputará en forma completa esta noche. En la oportunidad, quedaron definidos los semifinalistas que se sumarán a Juventus y Atlético Mercedes.

El detalle de partidos, todos comenzarán a las 21.00, es el siguiente: Grupo 1: Colón vs. Atlético Mercedes y Barraca vs. Antorcha. Grupo 2: San Lorenzo de Curuzú Cuatiá vs. Yacyretá y Juventus vs. Football.

Cumplidas seis fechas, las posiciones son las siguientes:

Grupo 1: Atlético Mercedes 12 puntos, Barraca 11, Colón y Antorcha 10. Grupo 2: Juventus 13 puntos, Football 11, San Lorenzo 10 y Yacyretá 7.