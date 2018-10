Realizaron una maratón en el barrio Esperanza

En el Esperanza, se llevó con marcado éxito este domingo la cuarta fecha del ciclo de Maratones Barriales. La propuesta, llevada adelante por la Municipalidad de Corrientes mediante la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, congregó a una gran cantidad de vecinos que se sumaron a la iniciativa, como así también a otros tantos que ya participaron de las ediciones anteriores y que continúan haciéndolo en los distintos barrios de la ciudad.

El intendente Eduardo Tassano, quien participó de la actividad, destacó en la oportunidad la convocatoria del evento, que en este caso coincidió con el Día de la Madre. “Muy contento por ser ya la cuarta de estas seis maratones barriales que programamos. Aquí estamos, en el barrio Esperanza, continuando con nuestro criterio de llevar nuestras actividades deportivas y culturales a los barrios, buscando una mayor integración de los vecinos de la ciudad”, dijo Tassano.

“Estoy sorprendido por la cantidad de maratonistas. En otras ocasiones ya se hizo en horario matutino, bastante temprano, así los vecinos pueden venir, competir y después estar con sus familias”, reconoció el intendente.

“Esta experiencia nos lleva a redoblar a apuesta. Vamos a seguir con las maratones, en los barrios, buscando sistemas y mecanismos que incentiven la participación de los jóvenes y de los niños. Vamos a seguir trabajando mucho en el deporte comunitario. Tenemos un ambicioso programa de trabajo en varios barrios simultáneamente, estamos con las primeras experiencias y luego lo vamos a intensificar”, aseguró el titular del Ejecutivo municipal, quien estuvo acompañado en la ocasión por el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Gustavo Lorenzo Brisco; y el subsecretario de Deportes, Ramón Vallejos.

“Dijimos que íbamos a estar en los barrios con políticas inclusivas en serio, y eso se da en muchas áreas, como las de Salud y Acción Social, entre tantas otras, acompañando al Gobierno de la Provincia con diversas actividades”, resaltó Tassano en el marco de la actividad, donde también hizo hincapié en la posibilidad concreta de estar en contacto directo con los vecinos, informando sobre el accionar del municipio y, a la vez, escuchando sugerencias: “Siempre hay reuniones con los delegados, coordinadores, con los vecinos y las entidades representativas del barrio, lo cual es muy positivo”, recalcó.



INTEGRACIÓN ENTRE LOS VECINOS

“Realmente estoy muy contento con esta cuarta edición, siguiendo la premisa que nos dio el intendente Tassano de llevar actividades deportivas a los barrios. Fuimos llevando la maratón barrial al Santa Teresita, Molina Punta y las Mil Viviendas, y vamos a seguir trabajando con esta lógica de estar cerca de los vecinos con deporte, salud y hoy en un día tan especial como lo es el Día de la Madre”, dijo el secretario de Turismo, Cultura y Deportes.

“Aquí pasa algo muy lindo, que es que no solo se suman los vecinos de los barrios adonde llegamos con la maratón, sino que también se suman de otros lugares. Eso está buenísimo, porque también es una forma de los vecinos de conocer otros barrios de la ciudad que quizás por otro motivo que no fuese el deporte no irían, entonces se produce también la integración entre la gente de diversas zonas de la ciudad”, consideró Lorenzo Brisco.

Asimismo, destacó la continuidad que se ve en varios de los participantes, que van asistiendo consecutivamente a cada una de las ediciones de las Maratones Barriales. “Tenemos algunos maratonistas fieles, que van a todas las ediciones y que seguramente acompañarán en todas las fechas y en el gran cierre que vamos a hacer en la Costanera a fin de año”, anticipó el funcionario.



BUENA CONVOCATORIA

Por su parte, el subsecretario de Deportes resaltó “la continuidad de una buena convocatoria, lo que se da porque a la gente le gusta este producto, por el hecho de que es participativo y transmite salud y deporte, que es lo que queremos desde el municipio”.

“Se ha logrado una continuidad. Como es un sistema puntuable, hay muchos vecinos que siguen la actividad adonde vaya”, interpretó Vallejos. “La idea es generar el hábito de la actividad física y que esto se afiance en la ciudad de Corrientes”, insistió.

La maratón, dividida en dos categorías (de 2 kilómetros, participativa y de 5 km., competitiva), tuvo punto de concentración, partida y llegada la intersección de las calles Isaco Abitbol y Revidatti, frente a la delegación municipal del barrio.

Además, y como ya es habitual, se aprovechó la ocasión para llevar a cabo prácticas de zumba, en un escenario montado especialmente para ello.

De esta manera, continuó con gran éxito el programa organizado por la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes a través de la Subsecretaría de Deportes, el cual ya se había hecho presente anteriormente en los barrios Santa Teresita, Molina Punta y Mil Viviendas y que tendrá un gran cierre a fin de año en la avenida Costanera.