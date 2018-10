Marisol Salinas

marisolesalinas@gmail.com

Cuando la mujer comienza a sentir la maternidad en su cuerpo, a su bebé nadando en su vientre o recibe los primeros signos de vida, aparecen también un sinfín de dudas y temores que son respondidos por las obstetras que tienen un rol central de acompañamiento. A modo de homenaje a las madres en su día, para recordar aquellos primeros pasos que dieron, la especialista en obstetricia del Hospital Llano, Claudia Fernández, habló con El Litoral acerca de este primer ciclo.

“Tengo 18 años de experiencia en obstetricia, y en el Hospital Llano trabajo desde hace 7 años intentando brindarles a las mujeres las mejores herramientas para que puedan llevar de la manera más feliz su embarazo, su trabajo de parto y post parto. Es una tarea muy agradable, que realmente me encanta porque además me preparé para esto”, fueron las primeras palabras de la especialista, Claudia Fernández.

Sin dudas se trata de una labor especial, en cuanto a lo sanitario porque el asesoramiento contribuye a mejorar la salud maternal y neonatal, y en lo afectivo porque les permite ser testigos directos de aquel primer encuentro entre una madre y un hijo.

“El parto en sí mismo es una sensación maravillosa yo lo comparo con la experiencia que tenés cuando visitás por primera vez las Cataratas, con la maternidad te das cuenta de la inmensidad del mundo. Te das cuenta de que sos un granito de arena en este mar inmenso. Además, es maravilloso cuando estás frente a una mujer que ha deseado quedar embarazada, que lo ha logrado, y tiene a su bebé en sus brazos. Ves su sonrisa, su felicidad y su plenitud. No hay palabras para describir”, expresó Claudia con una luz diferente en sus ojos. Mientras tanto, en su cuello brillaba una cadenita cuyo dije delataba su rol de mamá, y ante la consulta manifestó: “En mi labor hay un antes y un después de ser madre. Si bien la empatía viene con la carrera misma, porque el eje principal que tiene la obstetricia tiene que ver con el acompañamiento de la mujer, después de haber tenido mis chicos esa empatía fue mucho mayor. Fundamentalmente porque lo sentís en el cuerpo, lo sentís en la falta de sueño y en las mismas dudas. Inclusive, pese a tener una preparación universitaria, cuando te toca afrontarlo todo se ve distinto”.

Instintivo

En la Maternidad de la Dulce Espera del Hospital Llano, Claudia Fernández coordina talleres de preparación para el parto que se realizan todos los lunes desde las 8.30 y los martes a las 17.30. Se trata de un espacio dedicado a brindar respuestas y acompañamiento profesional a todas aquellas mujeres que decidieron ser madres.

“Cada mujer puede ser madre y puede ser la mejor mamá para su hijo. Pero la realidad es que en nuestra sociedad existen ciertas imposiciones de cómo tenés que respirar a la hora del parto, qué debés traer en el bolso, si vas con el óleo o con las toallitas, si vas a parto natural o a cesárea.

En medio de todo eso, la mujer por ahí se olvidó de su propio instinto de parir, entonces con estos talleres buscamos que recuerde que es absolutamente natural y primitivo poder parir. Sin mitos, sin miedos, y tratando de acercarla a lo más profundo de ella”, detalló Claudia.

Más allá de volver a lo instintivo, la especialista remarcó la importancia de que las mujeres se asesoren y conozcan la reglamentación vigente. En esta línea, manifestó: “Entendemos que cada mujer puede tener su parto normal y que existen algunas circunstancias, específicas en las que pueden ir a una cesárea, y que en el caso en que ellas decidieran ir a una cesárea les decimos que es importante que tengan toda la información necesaria para poder decidir de manera autónoma, que las decisiones la pueda tomar por ella misma”. Un punto central de los talleres de preparto, sin dudas es la Ley de Parto Respetado, que lo recuerdan en varias clases.

Diversidad

Los hospitales son un submundo donde confluyen las más diversas historias. “Así como hay tantas mujeres, hay diferentes visiones de la maternidad. Nos encontramos con madres adolescentes, que tener un recién nacido con quien se involucra y atesora como si tuviese un muñeco; y después está la mujer que tal vez ya pasado los 30 o 35 años, tiene una carrera profesional, pero ante algo tan natural, tiene mil miedos. Tenemos mucho de esos dos extremos”, indicó Claudia Fernández.

Si bien las historias maternales son diversas, la experiencia se torna común a la hora de conocer el rostro de aquel bebé que llevaron en sus vientres. “Es increíble. Es una experiencia que se vive en el parto, pero ojo que también pasa en las cesáreas. Eso lo hablamos mucho con las mamás, en los cursos de preparto les decimos que si quieren pasar por la operación lo hagan, pero ante todo con información”.

Una vez que los bebés nacen, la especialista enfatizó en la importancia de ese primer encuentro. “La mujer tiene el derecho de tener a su hijo en el pecho. Eso trabajamos mucho en la maternidad, porque es un derecho que debe exigirlo para que ni bien nazca la criatura pueda tener una ligadura oportuna. Porque el cordón se corta una vez que haya dejado de latir (pasando unos 15 minutos). De esta manera disminuyen los riesgos de la anemia del recién nacido, y en esos momentos el bebé debe estar en el pecho de su mamá”, remarcó.

Cuando finalizó la entrevista, Claudia Fernández terminó de pintar unos alegres rostros en las panzas de un grupo de embarazadas (que participaban del curso de preparto), y minutos después entre chamamé y regalos celebraron juntos el Día de la Madre en el hospital. Con esta nota, además, este medio busca homenajear a quienes dan vida y acompañan con su imponente figura maternal.