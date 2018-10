“Vamos a acondicionar las emergencias del Hospital Pediátrico y también del Vidal”

Clarise Sánchez Soloaga

csanchez@ellitoral.com.ar

El ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Cardozo, habló con El Litoral de varios temas sanitarios de actualidad, como el centro oncológico de Curuzú Cuatiá, las obras en hospitales correntinos, la alta demanda en centros de salud y programas como la tarjeta Mbareté. También de los operativos sanitarios, proyectos como redes para trabajar sobre el cáncer de mama, cambios en maternidades por casos que llegaron a la Justicia, compra de leche y vacunas contra la meningitis por falta de entrega de Nación, entre otros.

Para este año aún hay varios objetivos por cumplir y obras que deben comenzar para mejorar la atención, sobre todo en la parte de emergencia hospitalaria. Adelantó a este diario el avance del edificio que buscará unificar las dos principales maternidades de la capital (Llano y Vidal) en el Pediátrico y de la planta de medicamentos.

Respecto al centro oncológico de Curuzú Cuatiá, ratificó el firme compromiso del Gobierno provincial en concretar este proyecto. Asimismo sostuvo que “no hay errores que admitir”.

Por otra parte, confirmó que la Provincia inició la compra de dosis contra la meningitis por la falta de entrega de Nación y a esto agregó inconvenientes con el programa Incluir y falta de leche, costo que también asumió el Gobierno.

A la vez, destacó proyectos como la red de cáncer de mama cuyo principal objetivo será la prevención.

—¿Cuáles son las obras que continúan y proyectan para este año y el 2019?

—Nosotros invertimos desde hace un par de años hasta la fecha $400 millones en infraestructura sanitaria en toda la provincia. Ahora estamos encarando obras nuevas. En el Vidal estamos pronto a inaugurar una sala y estamos esperando que llegue un equipo para hacer endoscopía; esta inauguración sería el próximo martes. Hemos terminado la terapia intensiva que logró aumentar la capacidad de atención en este hospital. Además, vamos a fraccionar un espacio donde hay un depósito y tenemos el proyecto de ampliación y arreglo de la emergencia que está quedando chica y fea, esto mientras se avanza en las conversaciones para que siga la construcción del bar comedor.

—En el Pediátrico también habían adelantado que se realizarían obras: ¿cuáles serían?

—Lo que falta en el Pediátrico es una refacción general del hospital, si bien es nuevo necesita ser acondicionado porque se ven deterioros. Los arquitectos de Obras Públicas están trabajando en ello. Ahí hicimos también el ala de adicciones y está en carpeta la construcción de un sector nuevo de odontología, vamos a desarrollar aún mejor el área que trata labio leporino. En este terreno también hay dos grandes obras, el hospital neonatal, donde las gestiones del crédito de parte del Bando Nación las tenemos muy avanzadas, ya está también el estudio de prefactibilidad y quedaría llamar a licitación; pegado a esto estará la planta de medicamentos.

Tenemos proyectos en el Hospital Escuela, se está terminando la entrega de la obra de laboratorio y diálisis, y tiene un moderno sistema de Internet. La totalidad de los procedimientos de laboratorios están conectados con todos los servicios del hospital. Se avanzó en la parte digital y se acondicionaron áreas para que sean más amigables, como se pretende hacer con el Vidal. El Pediátrico también necesita acondicionar la emergencia.

—En el Pediátrico, tanto padres como médicos hablan de la alta demanda, ¿cómo se puede solucionar esto?

—Primero, hemos contratado médicos para guardias, son cuatro los que se sumaron, más los residentes. La demanda en el Juan Pablo es enorme y ahí hay dos temas. Uno, es que el 80% de la población de Corrientes se atiende en la salud pública tenga o no obra social, en la costa del Uruguay esto es un 100%. Otro tema, es que en Capital la gente está muy arraigada al hospital; pusimos guardias nocturnas en las salas de atención primaria para descomprimir la atención en las guardias hospitalarias, pero la gente sigue yendo al Juan Pablo. Debemos seguir trabajando en ello y esto es una deuda que tenemos.

—Había anunciado beneficios con la tarjeta Mbareté y otras, ¿cuándo podrán acceder a las mismas los beneficiarios?

—Estamos en la etapa de organización, esto surge a raíz de una iniciativa del gobernador Gustavo Valdés, con distintos ministerios. La tarjeta Mbareté tiene un impacto muy importante en la población porque ayuda a comprar medicamentos, leche y pañales, por eso se pidió que se ampliara con un cupo de 10 mil personas más. Debemos ir a empadronar en los lugares más vulnerables.

Con la tarjeta “Mbareté mamá”, también se está trabajando en su implementación. Con el empadronamiento en el plan Sumar se hace más fácil, luego llevaremos a su domicilio la tarjeta. Se beneficiarán 5.000 embarazadas por mes. Vamos a hacer un seguimiento de la tarjeta para pacientes que tienen enfermedad de salud mental, no es poco el saldo que se otorga y necesitamos desde la Provincia estar seguros de que cobra la persona que necesita. El ministerio tiene una acción social muy fuerte.

—En el marco del mes de concientización del cáncer de mama, ¿cómo trabaja Salud Pública en la prevención?

—El cáncer de mama es el de mayor morbilidad en la provincia, tiene una incidencia del 18%; sumado a todos los cáncer que producen 1.400 fallecimientos, el de mama es el de mayor incidencia en nuestra población.

Esto me lleva a una reflexión y luego a una toma de decisión. Hay que conmemorar para la sensibilización, pero tenemos que ponernos en marcha en otro sentido.

Tenemos un servicio de oncología fantástico con todos los adelantos y avances en diagnóstico, pero hicimos poco en prevención.

Es una deuda con la sociedad y sobre todo con las mujeres.

—¿Habrá cambios en las maternidades por casos que llegaron a la Justicia (bebé que nació en el baño)?

—Sí, habrá cambios en las maternidades; en el Hospital Llano más específicamente, donde se registraron inconvenientes en ese sentido. Vamos a cambiar determinados responsables de áreas.

—¿Cómo impactó al sistema sanitario de Corrientes que se baje el rango del Ministerio de Salud de la Nación a una Secretaría?

—Desde el punto de vista de funcionamiento sigue todo igual. El doctor Adolfo Rubinstein tiene la categoría de ministro en mi opinión. Nos aseguraron desde Nación que vamos a continuar de la misma manera. Estamos teniendo inconvenientes con el programa federal Incluir Salud y con la entrega de leche.

En cuanto a esto último, pusimos en marcha dos licitaciones de parte de la Provincia, vamos a garantizar leche a los que están incluidos en el programa de maternidad e infancia. También realizamos la compra de la vacuna contra la meningitis, para garantizar las dosis a todos los niños (desde Nación dejaron de enviar la dosis para los niños de 11 años). En el Cofesa, todas las provincias están reclamando que no se dejen de remitir a sus jurisdicciones las vacunas.

—¿En qué etapa está esa compra?

—No es un trámite rápido, son compras que dependen del monto y licitación. Pero, podemos decir que la Provincia cuenta con esta vacuna.

—¿Están implementando modalidades nuevas de trabajo?

—Instrumentamos dos modalidades nuevas que tienen que ver con la Cobertura Universal de la Salud (CUS). Estamos trabajando en Caps y Saps del municipio. La idea es que los agentes vayan y detecten personas en riesgo, con patologías como cáncer, obesidad y sobre peso, o diabetes e hipertensión. Es fundamental la articulación con los Caps, porque lo que se busca es hacer un seguimiento de ese paciente: por ejemplo, detectar un paciente diabético y luego, en ese mismo momento, sacar un turno con el especialista en el centro de salud más cercano a su domicilio actual.

—¿Continúan los operativos sanitarios?

—Sí, seguimos con “Salud va a tu casa”, se hacen operativos en Capital y en el interior provincial. Se va a vacunar a los chicos y también se están haciendo controles vectoriales. En esto último participa el municipio, como en todo lo que sea descacharrizado ya que es una patología que aparece más en esta época del año por las altas temperaturas.