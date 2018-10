A través de una carta, el ex cura Pacheco dijo que no se entregará a la Justicia

n El ex cura Domingo Pacheco podría ser declarado en rebeldía y se ordenaría su captura inmediata al declarárselo prófugo de la Justicia. Es que a través de los medios de comunicación hizo pública una misiva en la cual manifiesta que no se entregará a la Justicia.

Además, afirma que la Policía irrumpió en su casa justo cuando no estaba, y un comisario le dejó una nota manuscrita para que se entregue en la comisaría.

El ex sacerdote considera ilegal el pedido de detención por parte del Tribunal Oral Penal de Goya.

Hace unas semanas, el TOP dispuso la detención de Pacheco, condenado a 13 años de prisión por abuso sexual de un menor.

El religioso, que se desempeñaba en una capilla de la localidad de Esquina, fue condenado en febrero de 2017 por el delito de abuso sexual de un adolescente con “acceso carnal doblemente agravado en forma reiterada”.

Pacheco fue denunciado en 2011 por un joven que declaró ante la Justicia que, cuando tenía 14 años, el sacerdote lo había violado en reiteradas ocasiones ocho años antes. Según confirmó la abogada de la querella, Verónica Vergés, “quedó firme la condena y por eso se libró la orden de detención de Pacheco”.

Explicó que el ex religioso será buscado en sus dos domicilios, uno en la localidad de Esquina y el otro en la ciudad de Corrientes.

Por otra parte, destacó que el recurso en queja no impide el cumplimiento de la condena.

“Se tomó esa doctrina, que no interrumpa el plazo de ejecución”, señaló la abogada a diferencia de la defensa, que pretendía que quede en libertad hasta la resolución de la Corte.