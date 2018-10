Aseguran la continuidad del centro oncológico en Curuzú

El pasado miércoles, se difundió una versión en Curuzú Cuatiá a través de una carta, en la que se ponía en duda la implementación del Centro Oncológico de dicha ciudad. Ante esto, los ministerios de Coordinación y el de Salud de la Provincia emitieron un comunicado en conjunto para ratificar el firme compromiso del Gobierno provincial en concretar dicho proyecto.

En este sentido, el ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardozo, expresó: “Hay una gran inversión de parte de la señora Helena Bonatti con el fin de construir un instituto de oncología. Se hizo la donación, la compra de los aparatos y equipamientos de alta complejidad y en el transcurso de la compra y de la construcción, que llevó su tiempo, se fue avanzando en otras cuestiones, como quién lo iba administrar, la formación del directorio, las normas vigentes, se perfeccionó y estábamos en esas negociación cuando surge esta carta que nos sorprendió a todos”. “Hay una fuerte decisión política en trabajar en este instituto”, continuó.

En relación a las conversaciones con la mujer que hizo esta denuncia pública, dijo que “la llamé, así también el Gobernador pero no pudimos contactarnos con ella”. “Hay un contador que se reunirá la semana que viene para que las cosas se puedan saldar y avanzar, ya que es una necesidad de Salud Pública”, indicó.

En cuanto a los plazos, sostuvo que “no existió ninguno en ningún documento, la meta era cumplir la parte del quirófano que la hemos cumplido y vamos a tratar de inaugurar lo antes posible, no hay fechas”.

Ante la pregunta de que si desde la Provincia se podría admitir algún error, expresó que “no, para nada”. “Hemos demostrado intención y hemos dialogado, hasta hace dos semanas atrás no había problemas. Estamos firmando documentación para que se puedan habilitar cosas, estamos haciendo tareas todo el equipo de Salud Pública, incluyendo asesoría legal y gestión de hospitales”, indicó.

“Sentí muchas cosas cuando vi la movilización. Pero quiero decir que la marcha de los hermanos curuzucuateños es legítima porque vieron la amenaza de levantar el proyecto, y salieron a defenderlo de forma legítima. Nos duele porque hemos trabajado bien y no había motivos para preocuparse, alertaron a la población que no conoce las intimidades de la negociación, sólo conoce el acto altruista y la carta”, comentó a este diario.