Avanza el Presupuesto con modificaciones que buscan compensar a las provincias

n El expediente original de Presupuesto 2019 cuenta con una serie de reducciones que impactarán en las provincias. Este es el caso de bajas en los subsidios al transporte, la garrafa, como así reducciones de fondos para programas de educación y obra pública. En la semana diputados aprobó un dictamen favorable de paquetes económicos que contemplan mecanismos de compensaciones para aminorar el impacto en los gobiernos locales. El martes volverá a reunirse la comisión de Hacienda.

El jueves la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación dio dictamen favorable al paquete económico que acompañará a la denominada “ley de leyes”. Las normativas consisten en el revalúo de Ganancias por inflación, la reforma del impuesto a los Bienes Personales, que de aprobarse, se prevé para Corrientes más de 840 millones de pesos. También una iniciativa referida al monotributo social y la adenda fiscal. Esta última ya cuenta con la adhesión de 19 gobernadores porque ese mismo día se sumó el chubutense Mariano Arcioni. Gustavo Valdés fue uno de los primeros en rubricar el documento, al igual que el mandatario del Chaco, Domingo Peppo.

La comisión volverá a reunirse el martes, donde se prevé la posibilidad de incorporar compensaciones como las vinculadas con el subsidio al transporte público de pasajeros. Sucede que para algunas provincias, no alcanzaría con los nuevos mecanismos a través de recaudación.

El paquete económico busca generar mayores ingresos a las arcas provinciales, en medio de un proyecto austero para el ejercicio 2019. Algunos de los cambios tributarios que están en carpeta son suspender la reducción del Impuesto al Cheque, que se coparticipa a las jurisdicciones. Por otra parte, se elevará el mínimo no imponible de Bienes Personales pero se implementará una escala progresiva en la alícuota para aplicar a los que más activos poseen.

También el radicalismo, que ayer realizó una conferencia de prensa junto a Valdés, propuso gravar Ganancias a sectores que antes no aportaban como el caso del Poder Judicial. Esto incluye a sectores de la administración provincial y municipal que estaban exentos.

En cuanto al Impuesto a los Sellos, que cobran las provincias, se suspenderá la reducción de la alícuota prevista en el Consenso Fiscal de 2018. Para el año entrante, las jurisdicciones podrán mantener el máximo actual.

Estos puntos de compensaciones serán fundamentales para las provincias en medio de conversaciones de un presupuesto que prevé reducciones importantes en algunos ítems para lograr superavit primario, tal lo pactado con el Fondo Monetario Internacional.

El proyecto original prevé un gasto de unos 305.755 millones de pesos en transferencias de carácter económico para el financiamiento de empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, un 20,6 por ciento más que las asignaciones vigentes para 2018, las cuales eran de 253.479 millones de pesos, y un 35,5 por ciento más que lo estimado inicialmente en la Ley de Presupuesto 2018. A su vez, estas asignaciones constituyen el 1,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PBI) proyectado para 2019.

Subsidios energéticos

En materia energética, el proyecto prevé otorgar más de 99.484 millones de pesos, un 34 por ciento más que en los créditos vigentes para 2018, a subsidios a la generación eléctrica, según un informe comparativo que realizó la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap). Esto contribuye a aminorar la tarifa del servicio eléctrico.

En contraposición, las transferencias para el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (GLP), destinado a sectores de bajos recursos se reducirá un 50 por ciento interanual. Sólo se asignará 3.387 millones de pesos. Esto afecta principalmente al Programa Hogares con Garrafas, un beneficio del cual gozan un gran número de habitantes del NEA, que no cuentan con otra fuente de gas, más que el envasado.

Transporte

Otro aspecto que impactará en las provincias previsto en el proyecto original, son las asignaciones corrientes al transporte, que suman cerca de 60.399,4 millones de pesos (0,3 por ciento del PBI), y constituye un 26,9 por ciento inferior a lo previsto para este año, según indica el informe de Asap.

Los subsidios nacionales destinados al transporte automotor se canalizan a través del Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte, que tiene a su cargo las compensaciones a colectivos y micros de media y larga distancia por el componente salarial. En este ítem se proyectaba una reducción de 34,6 por ciento interanual, ya que sólo se contemplaban 24 mil millones de pesos.

Este fue uno de los motivos de puja entre los empresarios y la UTA que a nivel nacional realizaron un paro de más de una semana, con réplica en Corrientes. En la ciudad, los colectivos se plotearon con consignas que prevén un costo del boleto de 40 pesos desde enero si se quitan los subsidios. Sin embargo, Nación informó a las provincias que analiza un sistema de compensación para que el impacto no golpee de lleno a las jurisdicciones subnacionales.

Educación

Asap, además, publicó un informe en el cual detalla los componentes del gasto público social plasmados en el proyecto original de Presupuesto, el cual volverá a analizarse el martes. “Para el ejercicio 2019, el proyecto prevé un incremento moderado de 14,7 por ciento con respecto al presupuesto vigente 2018 y del 23,6 por ciento con relación a la previsión de cierre para el ejercicio 2018”, expresa el informe.

Esto se debe a que habrá caídas significativas en el área de infraestructura y equipamiento (-69,2 por ciento), del Plan Nacional de Educación Digital (-58 por ciento), y para la construcción de jardines de infantes (-57,5 por ciento). También habrá ajustes en el programa Progresar.