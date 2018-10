Boca apenas igualó con Rosario Central en La Bombonera

Con un equipo alternativo, y con una producción apenas discreta, Boca no pudo quebrar a un prolijo Rosario Central y empató 0-0 en La Bombonera, por la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, dispuso una formación inicial con marcada tendencia hacia el ataque, ante un rival que le cerró todos los caminos y opacó las virtudes de sus delanteros.

Luego de un primer tiempo friccionado, el complemento entregó una dosis mayor de espacios para atacar y en el cierre del encuentro llegaron las máximas emociones, porque además de generarse situaciones de riesgo para ambos equipos, se produjo la expulsión el juvenil de Central Joaquín Pereyra.

El gol, al cabo, no llegó en ninguno de los arcos y Boca, que intentó más que su rival, debió conformarse con el empate, en el duelo previo al crucial choque del miércoles como local ante Palmeiras de Brasil, en una de las semifinales de la Copa Libertadores de América.

Los colombianos Edwin Cardona y Sebastián Villa aportaron algún lujo y una cuota de velocidad, respectivamente, pero ambos carecieron de claridad en los últimos metros, algo importante en esa zona de fuego.

Por lo demás, Fernando Gago y Agustín Almendra fueron intrascendentes, Mauro Zárate fue absorbido por la marca y Darío Benedetto quedó alejado de sus compañeros. Apenas algunas trepadas del resistido Gino Peruzzi pudieron contarse como intenciones positivas dentro de un primer capítulo sin demasiadas ideas.

Por su parte, Central apostó a su juego y no pasó mayores complicaciones. Washington Camacho probó de media distancia y el balón pasó cerca del palo izquierdo, mientras que Fernando Zampedri exigió a Agustín Rossi, en las acciones de riesgo para la visita. En tiempo cumplido, Central casi se queda con el partido en dos oportunidades, ambas desperdiciadas por Federico Carrizo.

El local no quiso ser menos y también dilapidó una situación increíble en el adicionado. Fue Pablo Pérez el que se llevó por delante el centro rasante de Villa abajo del arco, acosado por la marca de Gonzalo Bettini.