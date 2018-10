Con llamado a la unidad, Romero Brisco asumió al frente del Partido Autonomista

El concejal de Capital, José Romero Brisco, asumió ayer como presidente del Partido Autonomista. En la histórica casa de los colorados, el joven dirigente convocó a la unidad e invitó a “trabajar por el desarrollo de Corrientes”.

Hijo del ex gobernador José Antonio “Pocho” Romero Feris, la flamante autoridad busca recuperar la mística partidaria. “Tenemos que mirar el pasado y sentirnos orgullosos de ser autonomistas”, expresó el edil, quien luego convocó a todos los sectores a trabajar en conjunto, ante un nutrido público, transversal en cuanto a los colores políticos.

El gobernador Gustavo Valdés concurrió a la cita. También estuvieron presentes el vicegobernador Gustavo Canteros; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano; el senador nacional Pedro Braillard Poccard; el ex gobernador Ricardo Leconte. Además, asistieron legisladores provinciales como la diputada Any Pereyra y concejales de la ciudad como Omar Molina, Nelson Lovera y Julián Miranda Gallino. El presidente del PJ Capital, Tamandaré Ramírez Forte también estuve presente.

“Es una nueva etapa en el partido, es una vuelta de página, comenzamos un nuevo capítulo. Hoy asumen autoridades jóvenes”, expresó a El Litoral Romero Brisco. “Seremos un partido moderno, dinámico, que se haga cargo de los nuevos tiempos políticos y sociales que hay en la provincia y en el país. Esperamos renovar una esperanza más a los autonomistas, que es un partido que tiene tanta historia adentro de la provincia”, manifestó el presidente del histórico sello.

“Antes estábamos un poco alicaídos pero ahora realmente creo que es el puntapié inicial para que el partido tome una nueva impronta, que renueve ideales porque tiene personas muy capaces”, expresó el joven dirigente a este medio. En cuanto a posibles alianzas electorales, de cara a 2019, indicó que aún es muy temprano para comenzar a hablar. Sucede que un sector del autonomismo había acompañado al kirchnerismo en los últimos comicios, mientras que Romero Brisco, se presentó como candidato de ECO+Cambiemos en Capital.

Sin embargo, anoche el nuevo presidente del PA hizo un llamado a todos los colorados. “Quiero invitar a todos, a todos los autonomistas, a los que tenemos cargo y a los que no, inclusive a los que hasta ayer estuvieron en la vereda del frente a escribir esta historia para lograr un partido fuerte”, manifestó el joven dirigente.

“Creo que tenemos que cambiar rotundamente en nuestra manera de proceder, autonomistas, tenemos que tomar conciencia de que somos un partido con historia, un partido grande y actuar en consecuencia, todos juntos. Invito a toda la conducción del partido, a que lo hagamos de una manera eficaz, para así tener un partido fuerte”, manifestó Romero Brisco durante su alocución.

“Si bien creo en los liderazgos fuertes, más creo en el trabajo en equipo. Todos tenemos un rol que ocupar y algo que aportar. Las grandes hazañas no las hace nunca una sola persona, sino un conjunto de personas que toman la firme posición y conducción de abrazar un ideal, un partido autonomista fuerte, que defienda a las instituciones y sobre todo a las personas, un partido autonomista que vuelva a ser protagonista en la historia de la provincia”, enfatizó el titular del sello colorado.

“Tenemos que generar desde esta conducción partidaria que nuestros afiliados no sean autonomistas simplemente por el color o por simpatía, sino que se sientan orgullosos y representados en su partido. Que las diferencias en vez de dividirnos nos enriquezcan, aprendamos de la historia”, dijo y mentó un conocido refrán del viejo Vizcacha del Martín Fierro. “Construyamos a que no nos devoren desde afuera”, indicó.

José Antonio Romero Feris fue uno de los oradores de la noche. “Si nos quedamos en el pelotón de los rezagados, si no asumimos la primacía en la toma de decisiones, vamos a quedar en un lugar que no corresponde a nuestra querida Argentina”, expresó durante su discurso el ex gobernador, quien señaló, espera “no haya una nueva frustración” en el país en relación con la recesión e inflación.

“Es nuestra obligación y compromiso seguir en esta lucha, velando por los intereses comunes, por la cultura del encuentro”, manifestó el dirigente colorado y parafraseó a Arturo Frondizi: “Estamos en crisis pero no le temo a la crisis”, expresó ante el aplauso de los presentes.