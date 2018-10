Con Quinteros y Wood en duda, se juega la revancha del clásico

Regatas Corrientes recibirá esta noche a San Martín en un nuevo clásico de la ciudad. El partido corresponderá a la sexta fecha, última de la primera fase del Grupo A del torneo Súper 20, será revancha del que protagonizaron el domingo pasado en el Fortín Rojinegro con victoria del local por 88 a 77.

El encuentro iniciará a las 21.30 en el estadio José Jorge Contte, será dirigido por Fernando Sampietro, Rodrigo Castillo y Silvio Guzmán; con Armando Cichanowsky como comisionado técnico.

El equipo local buscará cambiar la imagen luego de tres derrotas en fila en el certamen. Regatas (2-5) llega al compromiso con récord negativo, ocupando la última ubicación de la zona; en tanto, San Martín (4-3) se encuentra en el lote de los segundos, en una apasionante definición del grupo.

En el clásico pasado, Regatas perdió a su capitán y goleador, Paolo Quinteros, que no jugó ante Comunicaciones (primera derrota en el parque por 76 a 83) y está en duda para esta noche.

Quinteros tiene una luxación esternoclavicular derecha y si bien su mejoría fue notoria a lo largo de la semana, y el jugador no se quiere perder el clásico, su presencia no está confirmada.

El que volverá al equipo, tras su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, donde logró la medalla de oro en el 3x3, es el base juvenil Marco Giordano.

Enfrente estará un San Martín que buscará quedar entre los tres primeros de la zona para asegurar su clasificación directa de cara a los playoffs.

Entre los dirigidos por Sebastián González, que también vienen de caer de local contra Comunicaciones (69-73), está en duda Jeremiah Wood. El pivote no tuvo minutos en cancha frente al conjunto mercedeño a raíz de un traumatismo en el cuádriceps izquierdo y será probado en la previa para ver si está en condiciones de ser de la partida.