Criollos del Taragüí: excelente selección de caballos en la pista de Resistencia

La Sociedad Rural del Chaco, en su predio ferial Resistencia, recibió nuevamente a los “Criollos del Taragüí”, en un remate que tuvo una notable selección de caballos de esta raza, nacidos y criados en Corrientes, que se vendieron el jueves con el martillo de Reggi y Compañía SRL. Sin dudas, una especie y una raza que atrae a productores y criadores, por sus características a la hora del trabajo en el campo y del esparcimiento familiar.

Fueron cerca de un centenar los caballos criollos que llegaron a Resistencia desde las cabañas La Estrella, San Agustín, Santa Emma y La Pilula. Todas reconocidas empresas que crían estos animales en campos de Curuzú Cuatiá y Mercedes, y que desde hace cuatro años apuestan a la plaza chaqueña para ponerlos en venta.

El remate convocó a muchos productores de distintos lugares del NEA. Además del Chaco, se acercaron interesados de Corrientes y Formosa, atraídos por la calidad y la rusticidad de los padrillos, yeguas (montadas y potrancas), potros y caballos montados. “Baroncho” Reggi fue el martillero del remate, que tuvo un plazo de 12 cuotas consecutivas y sin interés, y se remató el valor de la cuota.

“Fue un buen remate, nos vamos conformes porque se vendió casi todo lo que trajimos, en un momento en que la situación económica no es la mejor”, consideró Rodrigo Díaz de Vivar, titular de cabaña La Pilula. El criador explicó, en este sentido, que “se vendieron todas las categorías bien, excepto los potros, que quedaron algunos sin vender”.

En este sentido, Díaz de Vivar remarcó el interés de los compradores que se dio, sobre todo, en los animales mansos. “La mansedumbre es algo que se está valorando mucho, en todo el país; hoy no es fácil conseguir domadores, es un trabajo que no es fácil, y por suerte nosotros los tenemos; por eso la gente busca el padrillo, la yegua o el castrado que sean montados; y lo paga unos pesos más”, señaló el criador.

Esta cuestión quedó reflejada en las ventas, donde se notó mucho el interés de los presentes por las yeguas y los castrados montados. Si bien los padrillos se vendieron en su totalidad, fue más trabajosa la venta de los animales sin amansar.

“En general la demanda por caballos criollos viene muy bien, y se dio así durante todo el año; para el productor es una herramienta de trabajo, y la necesita, por eso viene, mira, prueba los animales y busca llevarse el que le gusta”, resumió Rodrigo Díaz de Vivar.

El criador también ponderó las cualidades de la raza. “Es un animal que sirve para el trabajo en el campo, que se cría en ambientes desfavorables y en estos ambientes responde muy bien; y además, un animal que se adapta muy bien al uso que uno le dé”, destacó.

De esta manera, pasó un nuevo remate de “Criollos del Taragüí” en Resistencia, y si bien las exposiciones de la raza Criolla van terminando y quedan algunos remates (ver abajo), aún restan algunos eventos de pruebas de riendas en distintos puntos del Litoral argentino, donde los amantes de la raza podrán apreciar todas sus cualidades para el trabajo con hacienda.