Ganaron San Jorge y Chaco For Ever

El viernes a la noche, en el cierre de la octava fecha, penúltima de la primera rueda de la zona 4 del Torneo Federal A 2018/19, se registraron las victorias de San Jorge y Chaco For Ever.

En San Andrés, Tucumán, San Jorge se anotó un importante triunfo al romper con la minirracha positiva de Sarmiento, al que venció por 2 a 1, saliendo así del fondo de las posiciones y acercándose a puestos de clasificación. César More y Ricardo Tapia marcaron para el local, mientras que descontó para el Decano el ex Boca Unidos, Joel Vargas.

En Resistencia, For Ever se rehabilitó tras la caida en el clásico chaqueño, venciendo por 1 a 0 a San Martín de Formosa con gol de Milton Zárate, de penal. Con este resultado, el equipo dirigido por Claudio Medero, se posicionó en zona de clasificación.