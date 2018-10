Increíble defensa de un abusador

Un hombre que fue condenado a 9 años de prisión por haber violado a una menor negó los hechos con un argumento que sorprendió a los jueces: “No la violé, no podía porque tenía problemas de próstata”.

El episodio ocurrió en la ciudad de Caleta Olivia, en el norte de Santa Cruz. Se trata del caso de Roberto Tellechea, condenado por haber abusado durante 5 años de una menor de edad y a quien el tribunal de la segunda circunscripción santacruceña le dio semanas atrás la pena de 9 años de prisión efectiva.

Fue su abogado, Alberto Luciani, quien en abril salió a los medios a hacer público el caso para denunciar que la prisión preventiva había sido injusta, advirtiendo que “en otra provincia Roberto Tellechea estaría libre”.

Su cliente había sido detenido en julio de 2017 por orden del juez de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia, Gabriel Nolasco Contreras Agüero, que rechazó sistemáticamente los pedidos de liberación realizados por el abogado defensor.

Con sus declaraciones públicas, el abogado había intentado deslegitimar la denuncia de la víctima, diciendo que su defendido no pudo haberla violado porque, como sufre un “problema de próstata”, no tiene “erecciones”. También dijo no coincidir con “la metodología” que adoptan para la cámara Gesell, a través de la cual se pudo ratificar el relato de la nena abusada.

Fue el propio Tellechea quien más tarde hizo declaraciones a los medios locales, cuando aseguró ser víctima “de la venganza de la madre de la chica”. “Ella me vivió y me robó”, aseguró, ratificando además los argumentos de su abogado defensor en cuanto a su supuesta enfermedad.