Las que celebran hoy por primera vez en sus vidas

Este año muchas mujeres celebrarán por primera vez el Día de la Madre, es el caso de Viviana que explicó a El Litoral: “Es una sensación hermosa. Cuando me enteré fue pura alegría. Mi bebé se llamará Valeriano, como soy primeriza todavía tengo mis temores pero en los talleres de pre parto me están dando bastante información así que me estoy preparando. Tengo fecha para el 4 de noviembre”.

Asimismo, muy cerquita se encontraba Luciana que con tan sólo 17 años, expresó: “Siempre tuve el deseo de algún día formar una familia, a mí me llegó pronto. Cuando me enteré me sentí feliz porque iba a estar acompañada pero me dio temor contarle a mi mamá, pero por suerte todo salió bien”.