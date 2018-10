Safar: “Lo importante es que nos comprometamos con el equipo”

Comunicaciones de Mercedes consiguió su segunda victoria consecutiva en la gira de cierre del Grupo A del Torneo Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol. El miércoles ya le había ganado a domicilio a Regatas, por 83 a 76, y en su nueva escala por Corrientes, venció el viernes a San Martín, con un score de 73 a 69.

El escolta Selem Safar sumó 14 puntos, tomó 5 rebotes y repartió 4 asistencias en el triunfo obtenido en el Fortín Rojinegro capitalino.

“No fue un buen partido de ninguno de los dos equipos, fue un partido medio sucio”, se sinceró a la hora de hablar con la prensa.

“En el inicio del tercer cuarto defendimos muy mal y nos hicieron 20 puntos en cinco minutos. Esa fue la parte en la que no nos sentimos cómodos con el partido; pero creo que después hicimos un buen trabajo”, relató el jugador del Aurinegro mercedeño.

“Lo importante es que nos comprometamos todos con el equipo”, remarcó el marplatense, y al respecto agregó que “si lo hacemos, tenemos buenos jugadores, y nos va a ir mejor, así que el camino es este”, se alegró tras coronar su segunda victoria en la gira.

Además, Safar se refirió a lo difícil que les resultó transitar el primer tramo del Súper 20. “Nos costó el inicio de la Liga, no habíamos disputado partidos amistosos, y sentimos un poco la presión de haber jugado muy mal el primer partido y tener que demostrar rápidamente. Eso hizo que perdiéramos varios partidos”, recordó.

Entusiasmado con el progreso del equipo dirigido por Ariel Rearte, alertó: “Tampoco ahora tenemos que creer que está todo resuelto, porque solamente ganamos dos juegos, pero si jugamos de la manera que lo hicimos hoy nos va a ir mejor de lo que pensamos”, resaltó.

No hay dos sin tres, reza el dicho popular, y Comunicaciones buscará esta noche su tercera victoria como visitante de la semana, cuando enfrente a La Unión de Formosa en su último partido del Grupo A del Súper 20.

“Nos queda un partido y tenemos la posibilidad de quedar segundos o terceros, depende de algunos resultados, pero sobretodo depende de nosotros que es lo más importante”, mencionó Safar que esta noche irá por el tercer éxito en la gira y el cuarto triunfo de su equipo en la temporada.