Taragüy le volvió a ganar a Curne y San Patricio avanzó a los cuartos

En el cierre de la fase clasificatoria del Regional NEA de rugby ganaron los tres equipos correntinos, pero solamente dos seguirán en competencia. Taragüy venció como visitante a Curne 20 a 17. En este duelo estuvieron frente a frente los dos primeros semifinalistas del torneo. Por su parte, San Patricio consiguió superar a Aguará en Formosa 25 a 18 y se aseguró su lugar en los cuartos de final. Mientras que Aranduroga se hizo fuerte en La Isla donde triunfó frente a Regatas 24 a 14, sin embargo no le alcanzó para clasificar y cerró su temporada.

Tal cual había pasado en la primera rueda, Taragüy le volvió a ganar a Curne. Esta vez lo hizo en las instalaciones ubicadas en Monte Alto mostrando una gran defensa y efectividad para definir las pocas opciones de ataque que tuvo.

El conjunto Universitario monopolizó el control de la pelota gran parte del cotejo, pero no tuvo variantes para romper el cerco defensivo del rival y cuando recibió el segundo try en contra mostró un pronunciado bajón anímico que recién lo dejó de lado en el segundo tiempo.

En el complemento, con un jugador más, siguió yendo hacia adelante, logró descontar y quedó a tiro de dar vuelta la historia. Pero nuevamente el Cuervo castigó con una contra y definió el pleito a su favor.

En los primeros 40 minutos, Taragüy comenzó replegado, a pura defensa y esperando la oportunidad para contragolpear. La apertura del marcador llegó con una jugada que arrancó en un line. La pelota cruzó de un costado al otro de la cancha, con buenas combinaciones de pases, hasta que Matías Chiama desniveló. El wing utilizó el pie para hacer pasar la pelota por arriba de la cabeza de su defensor. Tomó de aire su propio envío y en dos movimientos desde el suelo, producto de un tackle, llegó al ingoal contrario.

La segunda conquista fue a lo largo de toda la cancha con una gran corrida de Juan Desimoni. Taragüy se equivocó al intentar hacer un despeje dentro de sus 22 y permitió otro avance de Curne. Sin embargo, el equipo correntino se reagrupó correctamente. Defendió muy fuerte hasta recuperar la pelota que permitió el letal contragolpe.

Desde ese momento (24 minutos), Curne sintió el golpe anímico, Taragüy salió del asedio pero no hubo situaciones claras para anotar.

En el complemento se acentuó la tendencia del inicio del cotejo, sobre todo desde los 10 minutos cuando, por una segunda amonestación, tuvo que dejar la cancha Julián González García y Taragüy tuvo que aguantar con 14 jugadores.

Parecía que Curne podía aprovechar esta circunstancia. Con el empuje del pack en un scrum, llegó el try de Alvaro Biscay, convertido por Genaro Carrió que dejó el marcador 15 a 10 favorable a la visita.

El local siguió atacando pero nuevamente mostró pocos recursos para desnivelar frente a un rival que se defendió constantemente.

A cinco minutos del cierre, Taragüy presionó bien arriba, provocó un error en el rival y recuperó la pelota que le permitió a Juan Cruz Chiama anotar el tercer try para su equipo.

En la jugada de cierre, Camilo Schanton sumó un try, nuevamente convertido por Carrió, que solamente sirvió para decorar el resultado.