Un policía mató a dos motochorros

Un efectivo policial que estaba trabajando como custodio mató a dos motochorros que quisieron asaltarlo en la localidad de Villa Bosch, cerca de la esquina de las calles Quintana y Triunvirato.

Wilfredo Olima, de 39 años, un teniente de la Policía Bonaerense, estaba trabajando como custodio y chofer de un camión de reparto de cigarrillos cuando fue abordado por dos hombres a bordo de una moto que lo amenazaron con una pistola. En ese momento, el teniente desenfundó su arma y les disparó a los dos ladrones, que murieron en el acto. En tanto, Olima no sufrió heridas.

La investigación está a cargo de la fiscal Ana María Armetta, de la UFI 5 de San Martín, quien ordenó la intervención de la Gendarmería para que realice las pericias correspondientes.

El teniente Olima estaba trabajando como custodio del camión en horas de Policía Adicional (Polad), que consisten en brindar un servicio de seguridad que un privado (un particular, una empresa, un comercio o un edificio público) puede contratar en cada comisaría.

Los efectivos que realicen estos trabajos deben hacerlo cuando estén de franco, y no lo pueden llevarlo adelante cuando estén de servicio o en horas extra.