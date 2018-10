Advierten sobre el efecto “pass through” en la economía argentina

Un informe de Invecq brindó detalles del temido efecto “pass through” y las consecuencias para la economía argentina. Con “pass through” se entiende como el traslado a los precios de los bienes y servicios. Este efecto se traduce en constantes remarcaciones, producto de la suba de costos que enfrentan las empresas.

Teniendo en cuenta los índices del Indec acerca de los aumentos en los precios mayoristas y minoristas en el mes de septiembre, el informe elaborado por Invecq explicó cómo este fenómeno afecta la economía tras una fuerte devaluación: “Para que una devaluación de la moneda implique una mejora de la competitividad de una economía es necesario que la suba del tipo de cambio no se traslade en su totalidad a los precios locales” y agrega que de ocurrir, “la devaluación no tendría ningún efecto real sobre la competitividad ni siquiera en el corto plazo y lo único que traería aparejado es una aceleración de todas las variables nominales de la economía, pero sin ningún efecto útil para corregir distorsiones”.

El documento también destaca el rol de la política monetaria restrictiva de tasas altas y explica que “genera las condiciones de liquidez propicias para evitar por el canal del crédito y del ahorro un traslado total de la depreciación cambiaria hacia el conjunto de los precios internos de la economía, hacia los precios de servicios, salarios”.

Para entender el traslado a precios en la economía argentina se debe ver la dinámica de la variación cambiaria y del IPC (en lugar de los precios mayoristas). Cuanto más acotado sea este traspaso, menor será el denominado efecto “pass through” y más “correctivo” habrá sido el salto cambiario.

“Hasta el momento, la variación anual del tipo de cambio es del 124%, el aumento promedio de los precios mayoristas es del 73,6% y el aumento en la canasta de consumo es del 40,4%”, dicta el documento.

Aunque el dólar se estabilice, será inevitable no afrontar meses de aumentos inflacionarios y para establecer de cuánto será el salto cambiario habrá que esperar unos meses y analizar las condiciones del mercado.