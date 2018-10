Audiencia de conciliación por el pago de una antigua deuda del Municipio con empleados

En el Superior Tribunal de Justicia (STJ) habrá hoy una audiencia de conciliación entre el Ejecutivo Municipal de Saladas y un grupo de trabajadores comunales, que aguarda poder cobrar el dinero que les adeudan por un ítems que les suprimieron de su salario en 1997.

En ese año, más precisamente en diciembre, como parte de una supuesta medida provisoria hasta que el Municipio lograra superar las dificultades económicas, se suprimió el ítems 05 -jerarquización. “Fue el último mes que cobramos eso y a partir de enero del año siguiente, perdimos aproximadamente un 30% de nuestro sueldo”, expresó tiempo atrás uno de los municipales en diálogo con El Litoral.

Y si bien aquella medida fue objetada en la Justicia por un grupo de trabajadores, primero no prosperó. Sin embargo, en el 2001, una veintena de empleados realizó una nueva presentación.

Y después de muchos años de litigio, finalmente el año pasado obtuvieron un fallo favorable del STJ. Sin embargo, todavía no logran cobrar porque la Municipalidad pretende pagarles lo adeudado en base al monto que regía décadas atrás: $163,27. Propuesta que fue rechazada por los municipales que argumentaron: “Es inconcebible que se admita una deuda sin la posibilidad de reajuste y actualización”.

Por ello realizaron una nueva presentación y en respuesta a esto, los ministros del STJ resolvieron convocarlos a una audiencia de conciliación que se hará hoy con el objetivo de tratar de arribar a una solución definitiva.

“Esperamos que finalmente se pueda resolver esta situación. Es un reclamo de muchos años, y ya son siete compañeros los que fallecieron en todo este proceso”, manifestó a El Litoral uno de los municipales cuando tiempo atrás fue notificado de la audiencia.

Expresión con la que varios de sus compañeros insistieron ayer. Es que, remarcaron: “Pasó demasiado tiempo, queremos cobrar lo que nos corresponde por derecho. No estamos pidiendo que nos regalen nada, sólo pedimos lo que nos corresponde”.

El dato

En diciembre de 1997, la Municipalidad resolvió suprimir $163,27 de los sueldos de los trabajadores con el argumento de que estaban atravesando serias dificultades económicas.