Con más de 800 participantes partió la delegación correntina a Mar del Plata

Desde distintos puntos de la geografía provincial partió ayer rumbo a Mar del Plata la delegación que representará a Corrientes en los Juegos Nacionales Evita 2018, competencia que se inaugurará oficialmente esta tarde y se extenderá hasta el sábado.

Un total de 14 ómnibus y dos minibuses transportaron a un contingente de 810 personas, integrados por deportistas convencionales, adaptados, referentes culturales y profesores de Educación Física. Estos mismos vehículos acercarán en Mar del Plata a los atletas a los lugares de competencias que se desarrollarán a diario.

El grupo arribará esta mañana a la ciudad balnearia, donde la delegación correntina se alojará en tres hoteles: Antártida (Av. Luro 2156); Guerrero (Diagonal Alberdi Sur 2288) y el Residencial Marítimo para deportistas adaptados (Boulevard Marítimo).

El acto de apertura de los Juegos Nacionales “Evita” se hará hoy desde las 19 en playa Las Toscas, con transmisión por el canal DeporTV.

Las competencias deportivas y presentaciones culturales iniciarán mañana en cada uno de los escenarios previstos para la totalidad de los deportes en juego.

El certamen constituye un programa de fortalecimiento del deporte formativo y la educación física de Argentina. Implica una plataforma para la educación de valores, el trabajo en equipo, el esfuerzo personal, el respeto por el otro, la solidaridad, la capacidad de superación y el juego limpio.

Durante la despedida al contingente, el Secretario de Deportes, Jorge Terrile, recordó que la delegación está integrada por aquellos que clasificaron de los “Juegos Correntinos 2018”, competencia que conllevó una millonaria inversión del Gobierno Provincial.

Deportes 2018

Disciplinas juveniles: Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Bádminton, Básquet 3 vs 3, Básquet 5 vs 5, Boxeo, Canotaje, Cestoball, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Fútbol 11, Fútbol 7, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Handball, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Grecorromana, Lucha Libre, Natación Artística, Natación, Optimist, Patín Artístico, Pelota Paleta, Rugby, Taekwondo, Tenis de Mesa, Tiro, Voleibol, Voleibol de Playa.

Deportes Adaptados: Atletismo Adaptado, Básquet 3 vs 3 Adaptado, Boccia, Fútbol PC, Goallball, Natación Adaptada, Tenis de Mesa Adaptado.

Juegos Culturales: canto solista, conjunto musical, grupo de teatro, narración, pintura, fotografía, danza - pareja, video minuto.