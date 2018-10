El consumo minorista en el país cayó un 13,3%

Pese a las múltiples promociones del Día de la Madre, las ventas minoristas en el país cayeron en un 13,3% frente a la misma fecha del año pasado. Así lo describen los datos de los sondeos realizados en todo el país por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

En este sentido, destacan además que “el ticket promedio en los comercios relevados fue de $800, un 19,4% superior al año pasado”. En otras palabras, si bien hubo un masivo movimiento comercial, se notó una reducción en el poder de compra.

“La caída en las ventas fue muy importante. La situación del comercio Pyme es muy grave porque arrastra más de un año y medio de pérdidas, y en los últimos 6 meses se está trabajando a pérdida, liquidando el stock”, dijo Carlos Raúl Lima, presidente de Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Miguel (Ccipsm), en Buenos Aires.

Por otra parte, de acuerdo al sondeo realizado por Focus Market para Came que encuestó a 7.629 compradores, el 30% de los regalos fueron por montos de hasta $500. Y el ticket promedio en los comercios relevados por Came fue $800. “Fue un 19,4% superior al año pasado, pero muy por debajo cuando se quita el efecto inflación”, señala la Came.

Si bien todos los rubros registraron un descenso del consumo, el sector indumentaria fue el que mayor movimiento de ventas registró, sin embargo hubo un descenso del 12,5%.

En ese mismo informe detallan que en el sector de artículos de computación, celulares, electrónicos y audio, las ventas cayeron 14,7%. “Lo más destacado fueron los 2x1 en celulares con 18 cuotas sin interés, pero fuera de eso se despachó muy poco”, precisaron.

En el sector de gastronomía, teniendo en cuenta lo que se vendió el sábado a la noche y las reservas para este domingo, la Came detectó un declive estimado en un 10% frente al año pasado. “Incidió que el fin de semana anterior fue feriado y muchas familias se reunieron en esas minivacaciones dejando este tramo con menos demanda y más familias almorzando o cenando en sus casas”, precisaron desde la Confederación de la Mediana Empresa.