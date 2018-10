Football y Barraca lograron la clasificación a las semifinales

La última fecha de la Liga Provincial de Clubes, categoría mayores, determinó los últimos dos clasificados para las semifinales: Football de Esquina y Barraca de Paso de los Libres. El primero se medirá con Atlético Mercedes y el segundo lo hará con Juventus en las series que darán inicio la próxima semana.

Durante la jornada del sábado, por el Grupo 1, Atlético Mercedes no tuvo inconvenientes en su visita a Colón, al que venció por 75 a 50 y tras la caída de Juventus, quedó además con el 1 de la tabla general. Por lo tanto, en caso de llegar a las finales, tendrá ventaja de campo. De los cuatro, es el único que repite actuación, teniendo en cuenta la temporada 17/18, en la cual fue subcampeón.

En tanto, Barraca se hizo fuerte en su reducto y batió a Antorcha de Saladas por 80 a 62, logrando de esta manera una histórica clasificación a las instancias decisivas de un Pre Federal.

Mientras que por el Grupo 2, San Lorenzo de Curuzú Cuatiá no tuvo ni siquiera que transpirar, teniendo en cuenta que Deportivo Yacyretá no cumplimentó el cupo mínimo de jugadores que establece la reglamentación y se quedó con el partido por 20 a 0.

Mientras, en la capital provincial, Football dio cuenta de Juventus por 73 a 70 y, de esa forma, consiguió el pasaje a las semifinales, relegando a San Lorenzo al tercer lugar.

Las posiciones finales en cada zona fueron:

Grupo 1: Atlético Mercedes 14 puntos, Barraca 13, Antorcha y Colón 11.

Grupo 2: Juventus 14 puntos, Football 13, San Lorenzo 12 y Yacyretá 7.

Torneo U 13

Juventus y Amad, por el grupo 1, y Regatas con Español, por el grupo 2, accedieron al Final Four del Torneo Provincial de Clubes de la Fbpc que se jugará el próximo fin de semana en sede a definir (mañana cierra la licitación de los clubes postulantes).

De este certamen saldrá el representativo de la Provincia para el Argentino.

Durante las semifinales disputadas durante el fin de semana fueron:

Grupo 1: Amad de Goya 23 - Juventus 82, Atlético Mercedes 52 - Atlético Saladas 94, Amad 52 - Atlético Saladas 45, Juventus 113 - Atlético Mercedes 11, Amad 72 - Atlético Mercedes 39 y Juventud 80 - Atlético Saladas 36.

Grupo 2: Regatas Corrientes 89 - Santa Rosa Básquet 24, Belgrano de Curuzú Cuatiá 85 - Español de Santa Lucía 86, Regatas 50 - Español 52, Belgrano 82 - Santa Rosa Básquet 35, Santa Rosa Básquet 41 - Español 77 y Belgrano 62 - Regatas 83.