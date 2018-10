Inobjetable victoria del Rojo sobre Huracán

Independiente se impuso ante Huracán por 3 a 1 en un entretenido encuentro que disputaron ayer en Avellaneda, en el marco de la novena jornada de la Superliga. Emmanuel Gigliotti, a los 2 minutos del primer tiempo, inauguró el marcador para el conjunto de Ariel Holan.

Ya en el complemento, Martín Benítez aumentó la diferencia, a los 15, en tanto que Diego Mendoza descontó para la formación de Parque Patricios, a los 37 minutos. Nuevamente Gigliotti, a los 45, colocó las cifras definitivas en el marcador.

El “Rey de Copas” comenzó el encuentro a todo ritmo y producto del mismo consiguió colocarse en ventaja cuando aún no habían transcurrido ciento veinte segundos, a través de un pase “quirúrgico” del ecuatoriano Gaibor al implacable Gigliotti, quien de primera tomó caminando a Marcos Díaz definiendo a su izquierda.

Desde la apertura del tanteador hasta el primer cuarto de hora inicial, el local estuvo muy cerca de reflejar su sostensible dominio en la red mediante una goleada que merecía con creces pese al escaso tiempo de juego llevado a cabo.

Con un Gigliotti “on fire”, sumado a la desconocida capacidad del hoy brillante Gaibor y a la prodigalidad de Domingo, Independiente desnudó con suma facilidad los inocultables desacoples de la última línea defensiva del conjunto quemero, que de no mediar algunas tapadas providenciales de Marcos Díaz y cierta impericia roja en la definición hubiera sido literalmente humillada en ese lapso.

Promediando la etapa, el “Globito” equilibró de a ratos, pero siempre dio la sensación de que el “Rey de Copas” estaba más cerca del segundo que su rival de nivelar el resultado antes de retirarse al entretiempo.

El inicio del complemento no fue más que la prosecución en el desarrollo de un Independiente dominante ante un adversario extrañamente sin brújula

El segundo tanto “Diablo” prácticamente ahuyentó las dudas respecto al ganador del partido y le dio a la última media hora del dueño de casa un lucimiento que no hizo más que agrandar la total impotencia de su desbordado adversario.

Una magnífica asistencia del decisivo Gigliotti a Benítez permitió a este ejecutar un hermoso disparo desde fuera del área que se introdujo sobre el palo derecho de Díaz.

En medio del enfervorizado “ole” de la pletórica parcialidad roja llegó una conquista completamente descontextualizada al desarrollo mediante un cabezazo de manual de Mendoza tras un centro de Gamba desde la izquierda.

Ni siquiera ese inesperado contratiempo le impidió al anfitrión florearse a través de rotaciones y buen juego, logrando con la corrida del indomable Gigliotti, luego de una asistencia de Bustos y con Huracán muy mal parado intentando llegar a una postrera igualdad que asemejaba a una quimera, un resultado un tanto más acorde al dispar trámite descripto.