Krujoski volvió a sumar puntos para el campeonato del Top Race

Después de mucho tiempo Humberto Krujoski logró sumar puntos para el campeonato del Top Race V6. Ayer el piloto correntino repitió en la segunda carrera el séptimo puesto conseguido el sábado, en la doble fecha del certamen que se corrió el fin de semana en el autódromo Jorge Angel Pena de San Martín, Mendoza.

Al igual que el día anterior, Krujoski partió desde la decimocuarta ubicación. El correntino fue inteligente para cuidar y explotar al máximo las cualidades del Chevrolet Cruze número 19 que prepara el SDE Competición, y poder aprovechar diferentes circunstancias de carrera que le permitieron escalar posiciones.

“Estamos muy contentos con el séptimo puesto que logramos en la segunda final que se disputó este domingo, pudiendo repetir la misma posición de llegada que en la carrera del sábado. Pudimos aprovechar algunos problemas y errores de otros pilotos y eso nos permitió avanzar en las posiciones”, comentó tras la carrera Krujoski.

El piloto correntino agregó: “Me cuidé de no cometer errores porque el auto no estuvo tan dócil como esperábamos y por eso no me arriesgué a intentar algunos sobrepasos para terminar más arriba. Pudimos aprovechar al máximo la herramienta que tuvimos y logramos sumar buenos puntos para el campeonato. Ahora tenemos que trabajar pensando en la próxima fecha para ver si podemos mejorar el rendimiento del auto”.

Triunfo y punta para Canapino

El arrecifeño Agustín Canapino (Mercedes) cerró un fin de semana redondo en la décima fecha del campeonato del Top Race V6 en el autódromo de San Martín, Mendoza, en el que consiguió la pole position, fue tercero en la primera carrera del sábado y se quedó con la victoria en la segunda disputada en la víspera, para recuperar la punta del campeonato, a dos fechas del final.

En el podio, el ganador estuvo acompañado ayer por su compañero de equipo, Martín Ponte (Mercedes) y Franco Girolami (Mitsubishi), segundo y tercero respectivamente en la segunda carrera. Canapino suma ahora 149 puntos, seguido de Franco Girolami con 129 y Néstor Girolami con 124.