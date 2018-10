Malestar en Vías Navegables por negativa a una cena aniversario

Los trabajadores de la Dirección Nacional de Vías Navegables vienen luchando hace meses para que no se cierre su distrito en Corrientes y no quedarse en la calle. Para visibilizar esta situación y remarcar la relevancia de la tarea que llevan adelante, el personal viene organizando una cena por cumplirse 120 años de existencia de esta repartición.

Esta celebración está prevista para el viernes 26 de octubre en las instalaciones (Av. Juan Torres de Vera y Aragón 1301) y días atrás recibieron una nota del jefe de departamento Distrito Paraná Superior, Adolfo Escobar Damus, que les informa que no se podrá realizar el evento. Los organizadores expresaron su malestar por esta decisión y aseguraron que “por respeto y honrando la voluntad de los trabajadores” buscarán la manera de llevarla adelante en otro espacio.