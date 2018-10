Merecido reconocimiento a los juveniles campeones en el Argentino de Jujuy 1974

El 19 de agosto de 1974 quedó grabado el nombre de Corrientes en la historia del deporte nacional. Ese día, en San Salvador de Jujuy, el equipo de básquetbol de la provincia logró, de manera invicta, el Campeonato Argentino Juvenil al vencer en la final a Capital Federal 69 a 68.

Pasaron 44 años y la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (Fbpc) le rindió el pasado viernes un merecido homenaje a los integrantes del plantel que logró el histórico título. Atrás quedó el recibimiento para los chicos en la bajada del puente General Manuel Belgrano. Ahora, se volvieron a juntar en la inauguración del flamante albergue deportivo (9 de Julio 1952 de la capital).

Al acto de homenaje, concurrieron 8 de los 12 jugadores que integraron aquel plantel, en tanto los restantes por distintos motivos, no pudieron ser parte de la fiesta. El entrenador del equipo en Jujuy fue el fallecido, León David Najnudel, que años más tarde creó la Liga Nacional de Básquetbol. Claro que el formador de ese gran equipo fue Alfredo “Pala” Costa que en la previa de la competencia se tuvo que acomodar al cargo de asistente.

Los que estuvieron en la cita y recibieron su presente fueron, Pedro Fornies, Omar Cóceres, Carlos Mendiburo, Francisco Rajoy, Jose Vélazquez Ibalo, Omar Gutiérrez, Roberto Benítez y Juan Carlos Baquerín. En tanto no pudieron asistir Roberto Carpio, Raúl Escobar, Enrique Ferragud y Eduardo Soto.

La emoción y las anécdotas no faltaron a lo largo de la tarde, donde además de recordar algunos de los momentos vividos en Jujuy también comentaron la actualidad de cada uno de ellos.

“Es un humilde reconocimiento pero a nosotros nos llena de orgullo que nos acompañen en este momento”, señaló José Miguel Pérez González, presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia Corrientes.

En tanto que Manuel Camera, obsequió una gacetilla recordando aquel torneo a todos los presentes, integrantes de la Comisión técnica, dirigentes de clubes y familiares.

Corrientes logró su primer título nacional de manera invicta, para no dejar dudas en la consagración.

La décima edición del Argentino Juvenil contó con la participación de 23 federaciones.

La primera fase, Corrientes la jugó en Palpalá donde venció sucesivamente a Chubut 99 a 31, Córdoba 65 a 57, Mendoza 66 a 54 y Río Negro 64 a 59.

Luego en la instancia semifinal (cuadrangulares), el equipo correntino le ganó a Santiago del Estero, donde jugaba Miguel Cortijo, 89 a 83, también venció a Santa Fe 75 a 68 y a Tucumán 75 a 63.

En la gran final, Corrientes venció en un dramático desenlace a Capital Federal 69 a 68. Ese juego lo definió “Pacho” Cóceres, que terminó como goleador del equipo con 22 puntos, anotando dos tiros libres.

El partido decisivo tuvo lugar en el estadio de la Federación Jujeña en San Salvador, con un lleno total y con todo el público alentando a los pibes correntinos.