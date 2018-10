Midón y el “coach” Martínez compitieron en Punta del Este

Pasó la primera semana de la Gira Cosat 2018-2019 y la representación correntina del Club San Martín, conformada por el tenista Lautaro Midón y el entrenador Antonio Martínez, cumplió una destacada producción en la etapa inicial de la temporada que se disputó en el Cantegril Country Club de Punta del Este (categorías Sub 14 y Sub 16 años).

El coach rojinegro “Pilin” Martínez tuvo su presentación como capitán del equipo juvenil de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que en la segunda etapa disputará la Copa Argentina a desarrollarse en el Club Macabbi de la localidad de San Miguel (Buenos Aires).

Con Martínez al mando, el resumen de la participación argentina fue la siguiente: Sub 16 Varones Singles Campeón Francisco Pini (Argentina) ganador en la final frente a Mateo Berta (Argentina) por 6-2 y 6-1; Sub 16 Varones Dobles Subcampeones Lautaro Midón-Matías Juri (Argentina) perdedores en la final ante la pareja Lorenzo Esquicci-Lucca Pinto (Brasil) por 6-2, 1-6 y 6-10; Sub 14 Damas Singles Subcampeonas Luciana Moyano (Argentina) derrotadas en la final frente a Luciana Pérez Alarcón (Perú) por 6-4 y 7-5; y Sub 14 Campeona Dobles Damas Moyano-Pérez Alarcón (Argentina-Perú) tras superar en la final a la dupla brasileña Amanda De Oliveira-Carolina Laydner por 7-6 y 6-4.

Lautaro Midón (14 años) comenzó la gira de Sub 16 y en el cuadro de singles quedó eliminado en tercera ronda. El correntino fue el noveno preclasificado y pasó directa la ronda inicial, y ya en la segunda rueda superó por un doble 6-0 al uruguayo Bruno Archetti, y en tercera fue eliminado a manos del paraguayo Adolfo Vallejo (7º) por 6-1 y 7-6 (5).

Martínez (53 años) trabaja hace más de dos décadas en el Club San Martín y entrena a una de las proyecciones del tenis argentino, el correntino Midón.

El calendario Cosat (14/16 años) está conformado por once torneos y seguirá así: 22 octubre Argentina, 29 octubre Chile, 5 noviembre Perú, 12 noviembre Bolivia, 14 enero 2019 Venezuela, 21 enero Colombia, 28 enero Ecuador, 4 febrero Paraguay, 11 febrero Banana Bowl (Brasil) y 18 febrero Porto Alegre (Brasil).