Motociclistas destacan el trabajo de los cuidamotos del pasaje Agustín González

Por un plan de descentralización de los espacios de estacionamiento céntricos y la reorganización del tránsito, desde hoy ya no se podrá aparcar en el pasaje Agustín González. Mediante un relevamiento que realizó El Litoral se pudieron conocer dos cuestiones centrales: que existe un alto grado de desconocimiento de la nueva normativa y que los motociclistas resaltan la buena labor de los 12 cuidamotos que desde hace más de 20 años trabajan en el lugar.

Ante este inminente cambio se habló con los principales implicados. Se dialogó con algunos de los motociclistas que desde hoy resultarán afectados por la medida, como también con los 12 cuidamotos apostados en el lugar. Estos últimos se mostraron disconformes por la decisión municipal y preocupados por su futuro laboral, dada la baja rentabilidad que tienen en los otros espacios, que ya los viernes por la mañana venían ocupando porque en el pasaje se ubicaba una feria de productos frescos con patrocinio comunal.

“No sabía nada de la determinación municipal, nadie nos avisó nada”, dijo Gastón a El Litoral al ser consultado cuando retiraba su rodado.

“¿Y dónde vamos a estacionar desde el lunes (por hoy)? ¿Cuáles son los nuevos sectores?”, preguntó por su parte Celso, quien también cuestionó: “¿Y qué va a pasar con los muchachos, siempre dejo mi moto acá y nunca tuve problemas? En otros lugares te rayan la moto, te roban los espejos, el casco, pero acá nunca sucedió algo así. A los muchachos los conozco hace tiempo y ya hay confianza: eso no hay en otro lugar”.

Mientras que Roberto de unos 40 años, planteó: “¿Pero qué es lo que quieren inventar? ¿Adónde vamos a ir?, los muchachos trabajan todo el día y no tienen un monto fijo. Cuando tenemos plata les damos algo, si no después los compensamos” y agregó con cierto malestar que “estos quieren empezar a cobrar el estacionamiento de motos, eso están queriendo implementar”.

“No sabía que ya no se va a poder estacionar. Y bueno, si es para mejorar el tránsito está bien, pero que avisen los nuevos lugares y que no dejen sin trabajo a los chicos”, pidió Florencia al dejar el sábado por la tarde su moto en el lugar.

Y si bien Carlos no es un afectado por la medida municipal, al ser consultado dijo: “Vine a comprar algo al centro y de casualidad estacione acá, pero mi hijo trabaja en el comercio y deja acá su moto. Ahora no sé qué va a hacer. Tengo entendido que la moto queda por horas y nunca le pasó nada, espero que no quieran empezar a cobrar el estacionamiento como en el caso de los autos”.

“Siempre estaciono en este lugar cuando vengo al centro, porque es cómodo y nunca me faltó nada, qué lástima, no sé qué piensan cuando hacen estos cambios”, dijo Gabriela, ama de casa.

El último consultado, al retirar su moto, fue Leonardo que coincidió con la mayoría en cuanto a la confianza en los cuidamotos que a diario trabajan en el pasaje. “Dejaba mi moto y me iba tranquilo, ahora tendré que salir el lunes más temprano para ver dónde la dejo, porque con ella trabajo y ahora no sé dónde voy a estacionar. Me muero si me la roban”, concluyó la serie de consultados por El Litoral.

Pero los motociclistas no son los únicos disconformes con la medida municipal, ya que luego de conversar con los usuarios de ese espacio de aparcamiento, este medio nuevamente dialogó con los trabajadores y pudo saber que el viernes les retiraron las credenciales que los autorizaban a trabajar, hasta diciembre en Agustín González. También, una vez más, compartieron sus inquietudes en cuanto a la baja rentabilidad que creen que van a tener en los nuevos sectores. Aparte de los problemas que tendrán que enfrentar en materia de seguridad, dado que en su mayoría fueron reubicados en corredores viales y los espacios no están señalizados para el aparcamiento de motos, por lo que son conscientes de que más de una vez podrían afrontar discusiones con los vecinos de la zona, el tarjetero y los conductores.

“No nos respetaron. Con frío, sol, lluvia y calor siempre estuvimos acá trabajando y ahora nos hacen esto, no se entiende. Pero no se olviden y estén atentos; este lugar se va a convertir en un espacio reservado para el estacionamiento de los funcionarios de las oficinas que tenemos sobre el pasaje”, advirtió uno de los trabajadores.

De acuerdo con la Resolución Municipal N° 2.273, en su artículo 2 se establece la reubicación de los cuidamotos del pasaje Agustín González, y los mismos pasarán a trabajar en San Juan esquina Yrigoyen, Catamarca y 9 de Julio, San Martín y La Rioja, San Lorenzo esquina 9 de Julio, San Martín esquina Mendoza, San Martín y Córdoba.

En tanto, en el mismo texto cita que las otras zonas de estacionamiento de motos y bicicletas se ubicarán en San Juan esquina Bolívar, Quintana y Mendoza, Quintana y San Juan, Bolívar y Mendoza, Córdoba esquina Bolívar, San Lorenzo y Rivadavia, San Martín y España; Belgrano esquina Jujuy y 25 de Mayo y Córdoba.