Pato Breard vuelve a los escenarios después de 11 años

La cantante Pato Breard se presentará el jueves 25 de octubre (a las 21.30) en el café El Mariscal, con el espectáculo Íntimo. Será una velada en la que la artista recorrerá con su estilo particular, el cancionero popular argentino y latinoamericano. En su repertorio no faltan algunos de los clásicos del chamamé como Camino de Pampa Bandera o Trasnochados Espineles. En esta oportunidad, además contará con la participación del cantante Fabián Fernández.

La música forma parte de la vida de Pato Breard “casi desde siempre”, según cuenta porque fue su padre quien le enseñó a tocar la guitarra. “El me llevaba por todas las guitarreadas a cantar con él, después vinieron los actos escolares y participaba con algún tema alusivo al día que se conmemoraba. Después, me fui sumando a los diferentes coros que existían en ese momento”, dijo.

El folclore nacional es su principal estilo: “Siempre me gustaron las chacareras y las zambas, me hacían vibrar de otra manera cuando las cantaba. Pero mis inicios estuvieron marcados por chamamés como Sauce, Alma Guaraní, con los cuales aprendí a tocar la guitarra; luego fui incursionando en el folclore nacional por decisión propia”, comentó.

Para Pato, el canto es como un bálsamo, una manera de expresar el corazón, el alma y darles un cauce a los sentimientos, “poder compartir todo ese caudal de cosas con los demás es una manera de estrechar vínculos y comunicarnos desde la música como lenguaje universal”.

Ahora, en 2018, la artista está iniciando una nueva etapa o una vuelta a los escenarios, que se interrumpió allá por el año 2006. “En ese año, recibí una propuesta para integrar un grupo de chamamé con otras chicas, dirigido por el maestro Raúl Alonso, ya estaba trabajando de la profesión que estudié (Trabajo Social) y los horarios eran complicados. En el transcurso de ese año quedé embarazada. En el último viaje que hicimos para cantar en el Teatro Colón de Mar del Plata, volví muy cansada así que después de eso decidí dejar por un tiempo. Ese “tiempo” se tradujo en 11 años”.

En este regreso, ella espera poder brindar lo que sabe porque “la música siempre fue parte importante de mi vida y espero en esta nueva etapa, desarrollarme en este aspecto que dejé mucho tiempo de lado y poder compartirlo con los demás”.