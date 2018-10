Quintero o Fernández es la duda de Gallardo para enfrentar a Gremio

River se entrenó ayer en Cardales con vistas al partido de mañana ante Gremio, por las semifinales de la Copa Libertadores. Allí el entrenador Marcelo Gallardo paró una formación que sería la titular, aunque todavía mantiene una duda: Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández.

En la práctica de fútbol fue Juanfer Quintero el que ocupó un lugar entre los once. Sin embargo, lo hizo porque Nacho Fernández hizo trabajos diferenciados teniendo en cuenta que jugó frente a Colón el pasado viernes.

La buena noticia para el entrenador del Millonario es la recuperación de Franco Armani y Gonzalo Martínez. El arquero, quien se perdió la gira con la Selección por una molestia física, es fija para mañana; el Pity llegaría sin ritmo, pero el DT lo considera importante en el esquema.

Además, Nacho Fernández y Lucas Pratto, quienes fueron titulares el viernes en Santa Fe, dosificaron cargas y no formaron parte del equipo, aunque eso no los saque del 11 que saldrá a la cancha el martes.

Los once del Millonario serían: Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Quintero o Fernández, Martínez; Rafael Santos Borré e Ignacio Scocco.

Sin descanso

Boca vive momentos de definiciones. El Xeneize tiene como único y gran objetivo consagrarse campeón de la Copa Libertadores de América. Para lograr su cometido deberá vencer a en las semifinales del torneo a Palmeiras, el único líder del Brasileirao, y que - bajo la conducción de Luiz Felipe Scolari- se convirtió en una máquina de ganar.

Sin embargo, en Boca ya están preparándose para el choque de ida que será el próximo miércoles desde las 21.45 en La Bombonera. El elenco comandado por Guillermo Barros Schelotto retornó a las prácticas ayer en Casa Amarilla, menos de doce horas después de haber jugado por la Superliga Argentina de Fútbol ante Rosario Central.

Los jugadores que participaron del empate del sábado ante el Canalla hicieron movimientos regenerativos y algunos trabajos con pelota. Mientras que los que no jugaron ante el conjunto rosarino formaron parte activamente de la práctica comandada por los Mellizos Barros Schelotto.

En la cabeza del entrenador todavía hay ciertas dudas respecto al equipo que jugará ante Palmeiras el próximo miércoles. En principio, Guillermo apostaría a un esquema más conservador, parecido al que jugó ante Cruzeiro en Belo Horizonte, aunque podría optar por acumular más gente en ofensiva.

Por otro lado, el arquero sería Agustín Rossi, mientras que Carlos Lampe estaría sentado en el banco de los suplentes. La posible formación de Boca sería: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Nahitán Nández; Cristian Pavón, Ramón Ábila y Mauro Zárate.