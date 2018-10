Una nueva mediación judicial sería clave en la resolución del conflicto de poderes en Paso

La firma de un preacuerdo entre la viceintendenta de Paso de la Patria -en representación del Ejecutivo- y los concejales permitió que la vía del diálogo permanezca abierta. Entre los ítems consensuados, resolvieron pedir una nueva mediación judicial que -de concluir de manera satisfactoria- podría implicar una solución al conflicto de poderes. Una cuestión no menor, considerando que el jueves venidero el intendente Guillermo Osnaghi debe realizar su descargo en el marco del juicio político en su contra y por el cual hasta ahora está suspendido en sus funciones.

Precisamente, días atrás, la viceintendenta a cargo de la Jefatura comunal, Alba Vasque, expresó a este diario: “Tanto los ediles como quien te habla firmamos un acta para regularizar cada uno de los puntos que forman parte del fundamento del juicio político”.

Asimismo, destacó que incluso ya estaban trabajando para dar una solución definitiva a al menos dos de los tres ítems. Si bien aclaró que todavía no arribaron a un acuerdo, expresó: “Considero que estamos encaminados para resolver esta situación”. Y en este punto, señaló que durante el encuentro que mantuvieron el último miércoles con la participación del ministro General de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez, firmaron el preacuerdo que podría ser la antesala de la culminación del conflicto de poderes.

Presupuesto

Para avanzar en ese sentido también consensuaron pedir una nueva mediación judicial por el conflicto de poderes generado por el aumento del Presupuesto del Concejo.

“El STJ ya nos permitió disponer de ese espacio y si bien la vez anterior no logramos llegar a una solución, creo que esta vez será diferente”, consideraron desde el cuerpo deliberativo al ser consultados ayer por El Litoral.

Argumentaron que “existe cierto consenso con respecto a los recursos correspondientes al cuerpo deliberativo, pero faltaría que esto cuente con el aval judicial. Si tanto ese ítem, como otros que fueron planteados en ese ámbito, quedan resueltos, estimamos que podría llegar a su fin el conflicto”.

En este contexto, estimaron que “es clave que antes del jueves se pueda lograr una nueva mediación y que esta pueda concluir satisfactoriamente”.