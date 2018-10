Vienen por Palacios

Exequiel Palacios es una de las mejores apariciones en River de los últimos tiempos y parece ser que en Europa ya tomaron nota de esto. Al supuesto interés de Inter reportado hace una semana aparentemente se le sumaría el de Barcelona, que enviaría emisarios a seguirlo de cerca.

Según informa Diario Sport, el club catalán enviaría observadores al partido del Millonario ante Gremio por la Libertadores para seguir de cerca al jugador de 20 años.

Renato Corsi, su representante, no reconoció la posibilidad concreta del Barcelona, pero tampoco la desmintió: “Me han llamado millones de intermediarios, pero en concreto no hay nada. Nosotros nos sentamos con River porque le quieren subir la cláusula a 30 millones de euros. Tuvimos una sola charla y no decidimos nada”, comentó según el mismo medio europeo.