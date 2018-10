El Gobierno denunció a una organización anarquista que llamó a incendiar el Congreso

A raíz de una publicación en una página de Facebook, el Ministerio de Seguridad denunció a una organización anarquista que llamó a una movilización mañana frente al Congreso en la que instaron a incendiar el Parlamento durante la sesión en la que se debatirá el Presupuesto 2019.

En un comunicado, la cartera que conduce Patricia Bullrich informó que este martes se "oficializó una denuncia contra el grupo anarquista autodenominado 'Lxs Solidarixs' a raíz de publicaciones en la red social Facebook que incitan a incendiar el Congreso de la Nación durante el debate parlamentario del presupuesto que se llevará a cabo durante el día de mañana".

La referencia es a una serie de publicaciones en una página de la red social. "No, hijas e hijos del pueblo, no vamos a llamar a marchar pacíficamente a nadie, como anarquistas llamamos a ir con los botines de punta, preparados para darles batalla… Toda forma de acción directa es válida ese día!! Es el momento que esperamos desde diciembre del año pasado para volver a escarmentar a la bestia estatal!!! Que nos manden todo lo que tengan, que acá vamos a estar!! Que sepan que no siempre van a poder calmarnos con una palmadita en el lomo y un plan social…", es uno de los posteos en los que incitan a la violencia.

En ese sentido, la publicación además sostiene que "una sola chispa, una sola llama en el momento y el lugar indicado… Puede hacer arder toda la pradera… ESE MOMENTO ES EL 24 DE OCTUBRE AL MEDIODÍA, FRENTE AL CONGRESO… Que la anarquía brille en sus corazones hermanos y hermanas, nuestra causa es justa, nuestra causa es bella, nuestra causa vencerá, porque es la lucha por la libertad. EL 24 DE OCTUBRE QUE ARDA EL CONGRESO!! QUE LA RABIA DESBORDE!! MUERTE AL ESTADO, VIVA LA ANARQUÍA".

Al respecto, el comunicado de Seguridad destaca: "Repudiamos fuertemente todos los intentos por parte de grupos organizados que pretenden impedir el funcionamiento democrático de nuestras instituciones y ya ha sido oficializada la debida denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9, a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez".

Infobae