Macri: Les agradezco a los argentinos que le han puesto el hombro a semejante devaluación

El presidente Mauricio Macri analizó la crisis económica que afecta al país y agradeció el respaldo de la ciudadanía que se "apechugó" contra los golpes que sufrió el bolsillo en los últimos meses como consecuencia de una serie de causas internas y externas.

En diálogo con el periodista Rodrigo Vera, de radio La Meca de La Rioja, Macri aseguró: "Estamos viviendo un proceso donde se nos cortó el crédito con el mundo a los países emergentes y Argentina era el que más mangaba para tapar el agujero fiscal, a la vez nos agarró la peor sequía de la historia y después vinieron los cuadernos, que en términos de futuro es algo muy bueno pero en el corto plazo complicó el financiamiento externo".

En base a ello, el jefe de Estado le envió un mensaje a todos los argentinos: "Les agradezco cómo han puesto el hombro a semejante depreciación del tipo de cambio, que trajo un rebote de la inflación y que nos pega a todos, sobre todo a los que menos tienen. Es enorme el esfuerzo que están haciendo".

Según explicó el mandatario, el camino adoptado por su administración es el único posible para construir "bases sólidas" para garantizar un crecimiento sustentable de la economía. Aseguró que no se puede construir en dos años lo que no se hizo en 70, pero sí se puede trabajar para estar cada día que pasa un poco mejor. "Me encantaría que esto fuese más rápido, pero las cosas en serio, las que cuestan, no se hacen de un día para el otro", reiteró.

En una extensa charla de 25 minutos en la que sorprendió a los conductores del ciclo porque esperaban al aire al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Macri contó además que no quiere una final entre Boca y River en la Copa Libertadores -"serían tres semanas sin dormir"- y contó que la semana pasada jugó al fútbol con Juan Román Riquelme e incluso hizo un gol tras un pase del ídolo xeneize, históricamente enfrentado con el líder de Cambiemos.

