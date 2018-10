Comunicaciones enhebró una racha ganadora de tres triunfos consecutivos como visitante en el cierre de la primera fase del Súper 20, lo que le permitió meterse directamente en los octavos de final del torneo. Pese a su juventud, el escolta José Defelippo es uno de los jugadores más identificados con la institución mercedeña, dado que está en el club desde que el Aurinegro incursionó en el ex Torneo Nacional de Ascenso (TNA).

Defelippo de 21 años es una de las piezas de recambio de este equipo que dirige Ariel Rearte, y habló después del gran triunfo de Comunicaciones en Formosa, por 87-83 sobre La Unión: “Dejamos al clásico en el repechaje, ahora lo vamos a poder disfrutar todos viéndolo, nosotros hicimos nuestro trabajo”, rescató.

Su equipo no empezó bien el Súper 20, ya que sufrió cuatro derrotas en los primeros cinco partidos (tres de esas caídas fueron como local). Pero en la curva final de la primera fase los dirigidos por Rearte levantaron su producción y consiguieron tres victorias seguidas en la ruta: Regatas (83-76) y San Martín (73-69) en Corrientes, además de la del domingo ante La Unión de Formosa.

Con estos resultados, y un récord de 4 triunfos y 4 derrotas, el Aurinegro se metió en los playoffs del certamen preliminar a la Liga Nacional de Básquetbol. El sprint final del mercedeño fue tal, que descolocó al Grupo A, y mandó a San Martín a jugar frente a Regatas en una llave clásica en el repechaje para clasificarse a octavos de final.

A la hora de realizar un repaso al desempeño del equipo en la fase de grupos, el jugador U23 reconoció que “la verdad que el no jugar partidos amistosos se notó y era algo que podía llegar a pasar, pero a medida que pasaron los partidos fuimos mejorando y sobre todo en esta gira no fallamos en los cierres, como nos había pasado en casa”.

Acerca del cambio positivo que se dio en los últimos juegos, en una entrevista con Basquet Plus, relató: “Por ahí la presión de querer demostrarle a la gente en casa nos pasó factura. Afuera pudimos jugar más tranquilos, pero en casi todo momento manejamos los partidos”.

Defelippo entiende cuál es su función en el engranaje colectivo del conjunto dirigido por Rearte. “Estoy cómodo aunque uno siempre quiere tener un rol más importante, para eso hay que seguir entrenando duro. La idea es darle buenos minutos de descanso a Selem Safar, y aportar energía al equipo. Ojalá pueda soltarme un poco más y demostrar que puedo jugar mucho mejor”.

A la espera de lo que resulte en la fase de repechaje, entre ellos el duelo clásico de San Martín y Regatas, que terminará de conformar los cruces de octavos de final, Defelippo no oculta su entusiasmo de cara al futuro inmediato de su equipo: “Comunicaciones está para lo que nos propongamos porque tenemos un plantel de mucha calidad y si seguimos mejorando como equipo, podemos ganar en cualquier lado. Está bueno esto de jugar rápido los playoffs”, remarcó.