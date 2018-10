Boleto: $16 o $25, primeras tarifas que se analizan

Se espera que en los próximos días vuelvan a reunirse los integrantes del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) para avanzar con la discusión del nuevo precio que tendría el boleto a partir del año que viene. Si bien aún no se conocen mayores detalles al respecto, el subsecretario de Transporte municipal, Lisandro Rueda, señaló que “los parámetros son de $16 con subsidio y de $25 sin subsidio”.

De esta manera, dependerá en gran medida de la permanencia o no de los fondos que el Gobierno nacional piensa recortar a las empresas, por lo que el costo se trasladaría a los usuarios.

Tras la reunión anterior del Simu, desde la Comuna expresaron que no habría mayores diferencias con los empresarios en cuanto a los estudios de costo, aunque advirtieron que quedan algunos puntos que todavía deben discutirse.

La nueva propuesta tarifaria se terminaría de diseñar en el corto plazo, para que el Concejo Deliberante lo debata y, en caso de aprobarse, un nuevo aumento del boleto comenzaría a regir a partir de enero del año que viene, es decir, en tres meses.