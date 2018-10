Conflicto de poderes: pedido de conciliación, de resolución judicial y de nuevos informes

En Paso de la Patria sigue abierta una vía de diálogo, por medio de un pre acuerdo rubricado días atrás por la viceintendenta a cargo del Ejecutivo y los ediles, para intentar arribar a una solución al conflicto de poderes. No obstante, en las últimas horas hubo nuevas presentaciones desde el legislativo y también de la defensa del jefe Comunal Guillermo Osnaghi que sigue suspendido en sus funciones.

Tal como se informó en ediciones anteriores, el pasado viernes, la Comuna de Paso solicitó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) poder realizar una nueva audiencia de mediación para tratar de lograr un acuerdo por el presupuesto del legislativo. Es que la resolución de este ítems, sumado a los otros ya consignados en el pre acuerdo, estiman que permitirían destrabar un conflicto de poderes que por ahora perdura entre el Concejo y el Ejecutivo.

Una cuestión no menor considerando que Osnaghi el jueves hará su descargo en el recinto en el marco del proceso de juicio político en su contra.

Precisamente por ello, ayer su abogado realizó una nueva presentación en el STJ. “Es un pedido de urgimiento por la medida cautelar que habíamos solicitado junto con el planteo de inconstitucionalidad y nulidad del proceso”, explicó José María González en diálogo con El Litoral. Sobre esto comentó que la medida que adoptaron responde a que “el viernes pasado venció el plazo para que el Concejo nos respondiera tanto la recusación realizada a dos ediles que participaron del enjuiciamiento como así también a la nulidad que pedimos del proceso debido a que no se respetó la normativa vigente”.

“Como no nos contestaron nada, recurrimos nuevamente al STJ”, destacó el abogado de Osnaghi.

Triple pedido

En tanto, la vice a cargo de la Intendencia, Alba Vasque recibió ayer tres nuevos pedidos de informes por parte del Concejo. El plazo otorgado para responder es de 48 horas. “Estamos trabajando para enviarle la información. Si mañana observamos que no llegaremos a reunir todo antes del miércoles pediremos una prórroga. Pero sin lugar a dudas que responderemos a todos los requerimientos”, afirmó Vasque. En este punto comentó que los ediles solicitan información “sobre los gastos de la realización de la Fiesta Nacional del Dorado, de la concesión de los paradores de la playa y sobre bolsas con documentos que fueron tirados después de que quedaron inutilizados al mojarse debido al mal estado del techo en un depósito municipal”.

“Respondemos cada uno de los ítems”, insistió Vasque, quien añadió que “ahora estamos tratando que, más allá del conflicto de poderes, el Municipio funcione de la mejor manera posible”.

En este punto, indicó que están avanzando con las capacitaciones para el personal de tránsito que se sumará gradualmente para la temporada de verano y “seguimos recibiendo currículum para quienes deseen ser guardavidas”.

“Si bien las controversias institucionales demoraron algunos plazos que estaban fijados, queremos que a fines de noviembre, todas las playas ya están habilitadas”, concluyó la vice a cargo de la Jefatura Comunal.